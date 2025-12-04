Lo que sigue para la relación entre Colombia y Venezuela: ¿con quiénes se reunió Petro?

Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, durante su primer encuentro en Caracas (Venezuela) en 2022. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Colombia, Venezuela y Estados Unidos han estado en los últimos días metidos en una discusión que ya incluye amenazas de una posible invasión a los países latinoamericanos desde el gigante norteamericano. Mientras el presidente Gustavo Petro ha rechazado las declaraciones de la Casa Blanca, su homólogo estadounidense, Donald Trump, le abrió la puerta a acciones militares sobre territorio colombiano.

No han sido movimientos menores los que se han realizado en los últimos días. En estas horas, se conoció que Hugo “el Pollo” Carvajal, uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez, envió una carta al magnate republicano en la que contó sobre la organización criminal que creció en el Gobierno de Venezuela, con conexiones con el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, cuya existencia Petro no ha reconocido. Todo eso pondría otra vez en el reflector las amenazas de Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro y los coletazos para Colombia.

El presidente colombiano ha sido claro en que rechaza de plano una invasión en territorio venezolano y, ante la posibilidad de que ocurra lo mismo en territorio colombiano, señaló que el país está “bajo amenaza”. “Hay que quitarnos esas amenazas de encima”, indicó.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, afirmó Trump el pasado martes en una reunión con su gabinete.

Eso no solo pone en la mira las tensiones entre Colombia y Estados Unidos, también por lo que viene en la relación colombo-venezolana. Si bien el jefe del Estado colombiano ha sido claro en que es vital mantener los diálogos bilaterales, esa cercanía ha significado en Washington un apoyo casi que irrestricto al Palacio de Miraflores.

Precisamente por esa razón, la misión diplomática de Colombia en Estados Unidos, en cabeza de Daniel García-Peña, ha comenzado a desplegar una estrategia “de pedagogía” para diferenciar a ambos Estados, pues no es menor que tanto Maduro como Petro ahora estén en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Incluso, el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti —quien también hace parte de la lista Clinton junto con Verónica Alcocer, la primera dama, y Nicolás Petro—, le dijo a La W que “ha faltado más explicación y manejo por parte de la Cancillería" en esa tarea.

Además, en los últimos días, el presidente dijo por primera vez que no apoyaba al régimen de Maduro e insistió en un nuevo llamado a urnas para la población venezolana. Este miércoles, se reunió en Cúcuta con “fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela”. Allí estuvieron presentes el líder político Eric Ondarroa, el profesor y académico Jesús “Chuo” González, el empresario Ricardo Cusanno y el líder sindical Pablo Zambrano.

“Quieren ser una voz que rechace toda forma de violencia sobre su país y abrir un proceso de acuerdo democrático nacional”, contó en su cuenta de X el mandatario.

Mientras eso ocurre, siguen los movimientos diplomáticos para la liberación de los colombianos presos en las cárceles venezolanas, que dependen, ciertamente, de cómo se manejan los hilos para no tocar susceptibilidades. Y lo cierto es que los choques seguirán marcando la pauta en esa relación de tres partes y ni siquiera la conversación telefónica entre Maduro y Trump ha logrado apaciguar el panorama.

