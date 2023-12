“No me conocen”: vicepresidenta dice que la han invitado a participar en corrupción

La vicepresidenta Francia Márquez dijo que algunas personas piden recursos en su nombre. Foto: Vicepresidencia

En medio del evento que organizó la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para conmemorar el día de la lucha contra la corrupción, Francia Márquez, ministra de la Igualdad y vicepresidenta, dijo que la han invitado a participar en delitos de ese tipo. “Personas han venido a decirme, vicepresidenta, en tal entidad hay tantos recursos, es necesario que usted tome esos recursos”, aseguró.

Márquez también contó que algunas personas están utilizando su nombre para solicitar recursos en otras instituciones. “Eso me deja sorprendida porque no me conocen estas personas y no saben quién soy yo. Yo no vine aquí a hurtar los recursos del Estado”, dijo.

Lea también: Petro regresa al país tras participación en la COP28 y dirigirá consejo de ministros

Por otra parte, advirtió que los resultados de la lucha contra la corrupción no son suficientes, que reconoce el esfuerzo, pero que se debe hacer más. “Aún no estoy contenta con lo que estamos haciendo y no desconozco el esfuerzo, porque es muy importante el esfuerzo que Transparencia y otras instituciones están haciendo, pero este país espera más (...) el principal problema de rechazo de la sociedad es la corrupción en este país”.

Acompañamos los anuncios y herramientas que presentó la @STransparencia en el Día Internacional contra la Corrupción. Debemos enfocar todos nuestros esfuerzos para que no solo se investiguen y se denuncie este flagelo, sino que no quede en la impunidad y se les aplique la… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) December 4, 2023

Sobre este punto dijo que su llegada al Gobierno ha sido un “desafío enorme” por las prácticas de corrupción en las entidades del Ejecutivo. “He encontrado una cultura, no solamente en funcionarios públicos sino en la sociedad civil en general, una cultura de prácticas de corrupción que a mí me sorprende mucho”.

No se pierda: Los votos liberales, verdes y de La U que salvan la reforma a la salud de Petro

Según el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, con el RADAR de la Corrupción se reflejó que Vichada, Guainía, Chocó, La Guajira y Amazonas están más expuestos por la corrupción a no garantizar plenamente el derecho a la educación y que las entidades públicas con menor transparencia e integridad institucional fueron las alcaldías de Mosquera (Nariño), Villagarzón (Putumayo), Los Andes (Nariño), Simití (Bolívar) y Corinto (Cauca).

Por último, dijo que está listo el articulado para de la Estrategia Nacional Contra la Corrupción para cumplir los objetivos de “fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la protección de los derechos humanos, proteger los recursos públicos, generar condiciones adecuadas para el desarrollo socioeconómico y proteger el medio ambiente”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.