Vicepresidenta Márquez fue homenajeada durante su visita a México

La vicepresidenta Francia Márquez durante su intervención en la plenaria del Senado de México. Foto: Vicepresidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En México, la vicepresidenta Francia Márquez recibió las llaves de la Ciudad de México y fue reconocida como huésped distinguida por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada. Márquez viajó al país norteamericano para participar como invitada de honor en el Panel Internacional de Mujeres Afropolíticas de América Latina y el Caribe, realizado en el Senado de ese país.

Allí participó en un panel junto con Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica (2018–2022), y Beatriz Mojica Morga, senadora de los Estados Unidos Mexicanos.

Puede leer: Oficialismo y oposición se fueron de frente por el caudal político de Antioquia

“Recibo con profundo honor y gratitud esta distinción que me confiere esta ciudad emblemática, llena de historia, resistencia y dignidad. Agradezco sinceramente a la Jefa de Gobierno y a todas las autoridades aquí presentes por esta cálida bienvenida y por abrirme las puertas de este territorio”, manifestó Márquez.

En el encuentro se reunieron mujeres afrodescendientes que ocupan o han ocupado altos cargos políticos en la región. La intención del encuentro es analizar “los retos, desafíos y logros en materia de participación política afrodescendiente, además de promover una agenda afrocentrada con perspectiva de género, enfoque antirracista e interseccional”.

Al respecto, Márquez manifestó que “sé que nuestros liderazgos no siempre perduran, porque decir la verdad y mantener la ética cuesta. Pero en un mundo convulsionado, sostener la coherencia es una forma de resistencia”. Y agregó: “Tenemos que caminar firmes, sin flaquear, sin rendirnos. Porque no vinimos solas. Y no estamos aquí solo por nosotras. Nuestro rol debe poner la vida en el centro”.

También: Petro anuncia que realizará consejo de ministros televisado sobre seguridad

Además, la vicepresidenta también intervino en la plenaria del Senado de México, donde destacó el rol de las mujeres en la política e hizo un llamado “a la unión en torno al reconocimiento de las diversidades y la protección de sus derechos”. La agenda de Márquez este jueves cerró con una reunión con Lázaro Cárdenas, jefe de la Oficina de la Vicepresidencia de México.

La visita oficial de la vicepresidenta continuará este viernes, cuando sostendrá una reunión con Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.