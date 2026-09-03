Vicepresidente Restrepo visitará la ONU: se reunió con fichas clave de cara al encuentro

Vicepresidente Restrepo en reunión con canciller Bula, embajadora en EE.UU., Araújo y embajador ante la ONU, Gaona. Foto: X - José Manuel Restrepo

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El vicepresidente José Manuel Restrepo será el rostro de la primera maniobra diplomática en términos de seguridad y paz ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el encuentro, que se dará en este mes de septiembre, comienza a tomar forma luego de que Restrepo adelantara una reunión estratégica con el canciller Omar Bula, la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona.

“Colombia tiene una oportunidad histórica para proyectar ante el mundo la visión de la ”patria milagro” del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y asumir un papel activo en los grandes debates de la agenda global: inteligencia artificial, nuevas tecnologías y los nuevos desafíos para la seguridad y el desarrollo", expresó el vicepresidente.

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En ese sentido, confirmó que “junto al canciller Omar Bula, la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araujo, y nuestro embajador ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona preparamos la participación del país en uno de los escenarios más importantes de la diplomacia internacional”.

“Creemos en un multilateralismo que produzca resultados y en una Colombia que no solo participe en la conversación global, sino que contribuya a liderarla. La cooperación internacional es una herramienta para construir prosperidad, seguridad y futuro”, finalizó.

Cobra relevancia que Restrepo vaya como el delegado de Colombia al pleno de la ONU en septiembre, ya que De la Espriella dijo que no saldría del país en su cuatrienio, en medio de las estrategias de defensa con las que se piensa la paz en este gobierno. Esa primera puntada diplomática, será un espacio para defender la nueva visión de seguridad sin dejar de lado el cumplimento de compromisos refrendados ante esta instancia como el mismo Acuerdo de Paz. Y en octubre, que es el Consejo de Seguridad, se definirá la continuidad de la Misión de Verificación que le hace seguimiento a la implementación de este pacto firmado en 2016.

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La ofensiva en temas de conflicto y paz es clara, el presidente De la Espriella la reiteró el pasa miércoles, cuando aseguró que “la paz no se puede construir sobre las intimidaciones de quienes empuñan las armas, ni sobre la resignación de los ciudadanos y los mandatarios locales. La paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República”.

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