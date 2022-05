Víctimas y ex-Farc en Arauquita tejen futuro a través del perdón y la verdad

El proceso empezó en 2019 y terminó en 2022, propiciado por la Comisión de la Verdad. / CEV

“Cuando oí a Reinel Guzmán Flórez, alias Rafael Gutiérrez, retroceder en la historia y pedir disculpas, me sentí bastante afectado sentimentalmente. Pero también me sentí bien porque están reconociendo sus responsabilidades. Debo decir que no les podemos echar la culpa a quienes están en este proceso, pues ellos no cometieron los crímenes, pero como integrantes de esa organización sí reconocen que José Felipe Rizo, alias Jurga Jurga, y Juan Vicente Carvajal Isidro, alias Misael, fueron los que le pusieron precio a mi cabeza y los que dijeron que yo no iba a salir vivo de Arauquita”.

Quien habla es Jorge Eliécer Aperador, alcalde encargado de Arauquita en 2003, un momento en el que el municipio vivía una compleja crisis de violencia por cuenta del accionar de los grupos armados y la ingobernabilidad reinaba en todo el territorio. Aperador llegó al cargo luego de que en 2002 Orlando Ardila Torres renunciara y que en 2003 el coronel del Ejército (r) Hugo Manuel Benítez también abandonara el despacho, ambos por cuenta de presiones de las antiguas Farc y la zozobra que sus ataques generaban. Hoy, después de 19 años de silencio, Aperador y 11 víctimas más, junto con 12 excombatientes de la extinta guerrilla, se encontraron en un acto de reconocimiento propiciado por la Comisión de la Verdad (CEV) para cerrar heridas, buscar verdades dolorosas sobre asesinatos de líderes sociales, comunitarios y políticos, y otros hechos ocurridos entre 1997 y 2007, y pensar juntos en un futuro posible para el pueblo arauquiteño.