Visita de Duque al Magdalena desató agarrón entre gobernador y Mininterior

Al no ser invitado a los eventos de la agenda, Carlos Caicedo alegó que el presidente se reunió “a puerta cerrada” con la clase política tradicional. El ministro Daniel Palacios contestó que “así se moleste” al gobernador, el Gobierno hará presencia en el departamento “cuantas veces lo considere”.

La visita que el presidente Iván Duque realizó este sábado al Magdalena terminó en un rifirrafe entre el gobernador del departamento, Carlos Caicedo, y el ministro del Interior, Daniel Palacios. Mientras el mandatario regional alegó que el presidente fue a reunirse “a puerta cerrada” con la clase política tradicional, el funcionario contestó que el jefe de Estado no debe pedir “permiso a nadie” para visitar cualquier parte del territorio.

Duque visitó la región en el marco de la inauguración de un laboratorio de diagnóstico fitosanitario para beneficiar a los cultivadores de banano de esta parte del país, así como para lanzar un plan para, entre otras, intervenir vías terciarias, promover la reactivación agrícola, sanear el sistema de salud o agilizar el proceso de regalías.

Sin embargo, el gobernador Caicedo –que recién retornó al país luego de tener que haber huido por amenazas contra su vida– reclamó que no fue invitado a los eventos durante la agenda del presidente, como usualmente se hace durante las visitas del jefe de Estado a las regiones.

“El proyecto de desestabilización y saboteo es cada día más claro. El presidente Duque, los ministros de Defensa y de Agricultura llegan a zona bananera con excusa de inauguración de laboratorio ICA. Vienen a reunirse a puerta cerrada con alcaldes y clase política tradicional (…) Duque, desconociendo el mandato popular, no invita al gobernador del departamento. Su reunión política no deja dudas sobre quién lidera el bloqueo. Eso sí, pidieron ambulancias, vehículos, etc. para su visita. Solicité apoyarlos”, alegó el mandatario regional.

En respuesta, el ministro Palacios defendió que Duque se reúne con alcaldes, diputados, concejales, congresistas, miembros de juntas de acción comunal y líderes de barrio, etc., en cualquier parte del territorio, “sin pedir permiso a nadie”.

Ante ello, Caicedo recordó que Palacios fue secretario privado del expresidente Álvaro Uribe, le enrostró que “se le han hundido todos los proyectos de ley” en su paso por el Ministerio del Interior y señaló además que el abuelo del ministro “salió destituido por corrupción de la Contraloría”: “(Palacios) salió a defender la politiquería que hace su coyuntural jefe hoy en el Magdalena. No defienda lo indefendible”.

El ministro del Interior no tardó en responder y sostuvo que, “como es natural” en Caicedo, hay “poco gobierno para el pueblo de Magdalena, poco respeto por las instituciones”. Palacios dijo que el gobernador es “muy valiente para ataques personales, difamación e insultos en redes” y que, “así se moleste, el Gobierno hará presencia en el departamento “cuantas veces lo considere”.

La discusión se zanjó con un último mensaje de Caicedo, que respondió que “hacer presencia” no es ir a fiestas “con los que acabaron con el Magdalena”. Declaró además que quien debe respetar el departamento es el Gobierno Nacional.