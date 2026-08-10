Abelardo de la Espriella confirma 111 muertos tras terremoto

Abelardo de la Espriella, tras terremoto en Colombia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El presidente Abelardo de la Espriella se manifestó luego del Comité Nacional para el Manejo de Desastres de la Unidad de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD) para atender la crisis desencadenada por el terremoto de magnitud 7,4 que conmocionó al país este 10 de agosto hacia las 7:30 a.m. El reporte del mandatario sobre las 12:30 p.m. era de 111 fallecidos, 87 heridos, 18 centros de salud comprometidos, 18 vías y 6 aeropuertos comprometidos.

De la Espriella señaló luego de finalizar el comité para gestionar la crisis desencadenada por el terremoto. “Este es un gobierno que responde, que está comprometido con la gente, que nunca va a dejar solo a los ciudadanos. (...) Se dio inicio al Puesto de Mando Unificado para coordinar la emergencia. Ese PMU va a estar ubicado en la sede de la UNGRD en la ciudad de Bogotá. También hay uno en Armenia y en Quibdó”.

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Posterior a este encuentro, el mandatario se dirigirá al Chocó en las próximas horas para atender los desastres provocados por el terremoto de 7.4 que sacudió al país este lunes. Viajará con la ministra de Salud, Ana María Vesga, y el ministro de Defensa, Jorge Mora.

“En el marco del comité nacional que acabamos de realizar, se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día”, agregó De la Espriella. “Así mismo, se destinaron equipos de trabajo que se desplazarán a los distintos territorios afectados. Todos los ministros me reportan directamente a mí y yo lideraré la emergencia como corresponde; la Cancillería se encargará de la cooperación internacional”.

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También declaró situación de desastre de carácter nacional y designó a varios ministros para encargarse de la coordinación de la estrategia para atender la crisis en cada uno de los departamentos. Durante esta estrategia estará en el eje cafetero —especialmente en Pereira— el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y en el departamento del Valle del Cauca estará la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

El mandatario agregó que la primera dama, Ana Lucía Pineda, y Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, serán las encargadas de gestionar las ayudas necesarias. “La prioridad es rescatar a todas las personas que se encuentran bajo escombros”, puntualizó el presidente.

Desde la Presidencia esperan presentar nuevos reportes sobre fallecidos, heridos y daños estructurales cada dos o tres horas. El próximo sería compartido tras la llegada del presidente De la Espriella al Puesto de Mando Unificado ubicado en Quibdó, pues el mandatario canceló su agenda en Bogotá y Riohacha, donde aseguró que sería su primera semana en el poder. Mientras la cabeza del Estado esté en el Chocó, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, se dirige a Manizales para estar al mando del PMU de Caldas.

“Simultáneamente, junto al canciller [Omar Bula] estaré coordinando la llegada de recursos y apoyo de la comunidad internacional. De esa manera estaremos en contacto permanente para que él en el PMU pueda tener la información y pueda reaccionar todo el equipo de gobierno de la manera más ágil posible”, señaló Restrepo.

Antes de anunciar esta declaratoria, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que “el Gobierno Nacional, en cabeza de los ministros de Vivienda, de Interior y del director encargado de la UNGRD está atendiendo directamente aquí en las oficinas, en la sede de la UNGRD, la situación producida por el terremoto que tuvo lugar en San José del Palmar”.

“Hemos estado en conversaciones con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades capitales de los departamentos más afectados, que son, de acuerdo con los reportes preliminares, el departamento del Chocó con 9 municipios, Caldas con 8 municipios, Valle del Cauca con dos municipios, Risaralda, particularmente con dos municipios y Quindío, básicamente también con varios municipios”, agregó.

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