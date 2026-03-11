Sergio Fajardo se decantó por Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial

El candidato Sergio Fajardo eligió a la exsecretaria de Educación Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial. Foto: Cortesía y GUILLERMO HERNANDEZ ZORRO FOX_PH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La decisión se confirmó en la noche de este miércoles. El candidato presidencial Sergio Fajardo eligió a la exsecretaria de Educación Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial. De esta forma, configuró la llave con la que aparecerá en el tarjetón de la primera vuelta, prevista para el próximo 31 de mayo.

Lo que se sabe es que Fajardo y Bonilla harán este 12 de marzo el anuncio oficial y luego procederán a hacer la inscripción ante la Registraduría. El diálogo entre los dos viene desde hace varias semanas y terminó en un acuerdo reciente al encontrar puntos comunes en la visión de Estado que quieren promover para las elecciones de este 2026.

Más información: Valencia en cónclave por vice y Cepeda logra inscribirse tras horas de incertidumbre

Bonilla trabajó en la alcaldía de Bogotá que lideró Claudia López y fue su primera secretaria de Educación. Incluso, su gestión fue resaltada por varios sectores más allá de la academia, por lo que ahora buscan, junto con Fajardo, consolidar ese movimiento desde lo político.

Según fuentes del entorno de la campaña presidencial del candidato de Dignidad y Compromiso, en la baraja de posibles nombres para la fórmula vicepresidencial también estuvo el exdirector de la Policía Óscar Naranjo, al igual que la exministra de Cultura Angélica Mayolo.

Es de su interés: Juan Fernando Cristo anuncia su fórmula vicepresidecial: así van las caras de primera vuelta

De esta manera, comienzan a cerrarse las llaves de quienes conformarán el tarjetón para la primera vuelta, pues solo falta que se confirmen las fórmulas de Claudia López y de Roy Barreras, pues de no haber contratiempos de última hora este jueves también se oficializará el sí de Juan Daniel Oviedo a Paloma Valencia para ser su candidato a la Vicepresidencia.

Otras llaves que ya están fijas son las que conforman Iván Cepeda y Aida Quilcué; Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo; Juan Fernando Cristo y Norma Constanza Vera; Clara López y María Consuelo del Río; Mauricio Lizcano y Adriana Ramírez; Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas; Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas; y Sondra Macollins - Leonardo Karam Helo.

Encuentre aquí: “Arriesgan su integridad”: Registraduría a Petro por denuncia de presunto fraude en Tumaco

El plazo para inscribir las candidaturas presidenciales junto a sus fórmulas vicepresidenciales se vence este 13 de marzo.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.