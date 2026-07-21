“Ya lo voy a llamar a felicitarlo”: Abelardo de la Espriella sobre triunfo de Henríquez

Abelardo de la Espriella, presidente electo. Foto: El Espectador

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, felicito a los nuevos presidentes del Congreso, a pesar de que Honorio Henríquez (Centro Democrático) se impuso por encima de su favorito, Alfredo Deluque (Partido de la U), para la presidencia del Senado.

“Felicito al doctor Honorio Henríquez por su elección como presidente del Senado de la República y al doctor Nicolás Barguil por su elección como presidente de la Cámara de Representantes. Les deseo el mayor de los éxitos en las altas responsabilidades que hoy asumen. Estoy seguro de que, desde la independencia de cada corporación, encontraremos puntos de encuentro para impulsar las iniciativas que necesita Colombia y hacer realidad la Patria Milagro”, dijo el mandatario entrante.

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Además, aseguró que “la verdad es que siempre quise que el doctor Enrique Gómez me impusiera la banda presidencial, es mi amigo, compañero de lucha. Sin embargo, por un principio de equilibrio institucional entendí que lo correcto era desistir de esa idea, considerando que su hermano será mi ministro de Hacienda y su hijo será el jefe de despacho de la Presidencia de la República”.

En esta línea aseguró que su intención siempre fue respetar la separación de poderes y “una vez yo descarté esa posibilidad, el doctor Alfredo De Luque, quien estuvo a mi lado desde el inicio de la campaña, me manifestó su interés de aspirar a la presidencia del Congreso. Hombre, le dije, procede, consíguete los votos, construye los apoyos necesarios y cuenta conmigo. Lo mismo le dije al presidente Álvaro Uribe cuando conversamos sobre el tema. Le dije: presidente, estamos en democracia, que cada candidato se rebusque sus votos”.

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“En más de 30 años no se había visto una elección de la mesa directiva del Senado definida verdaderamente a voto limpio, sin acuerdos impuestos desde el Gobierno nacional ni repartos burocráticos. A mí lejos de preocuparme, esa situación me llena de optimismo, porque es la demostración de que existe una auténtica independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo y esa independencia sin duda fortalece a nuestra democracia y dignifica las instituciones”, precisó.

Respecto al triunfo que se aseguró Henríquez con 56 votos a favor, el mandatario entrante manifestó que “no tengo ningún veto ni animadversión contra el Dr. Honorio Henríquez, ya lo voy a llamar a felicitarlo. Lo conozco desde hace más de 30 años”.

Yo respeto la decisión soberana del Senado y le deseo al Dr. Honorio el mayor de los éxitos en su gestión. Yo no soy un político tradicional. Les confieso que me aburre esa carpintería de la política. Yo estoy dedicado a la gran política, que es servir a Colombia, transformar el país y ayudar sobre todo a los más pobres. Mi gobierno avanzará siempre con la verdad por delante sin claudicar en sus principios. Me salté todos los peldaños porque el pueblo no me eligió para hacer la política de siempre. El pueblo me eligió para cambiar la política para siempre", finalizó.

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