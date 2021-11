“Yo la llamo la pacificación de la Comuna 13″: Luis Pérez sobre la Operación Orión

Pérez reconoció que tiene afecto por el expresidente Álvaro Uribe, pero negó pertenecer a su sector político, reivindicando que ha hecho parte de “una matriz independiente y popular”. /Archivo

En medio de la controversia y malestar que generó en las huestes petristas una reunión del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, con figuras del denominado Pacto Histórico –que justamente lidera el senador Gustavo Petro–, este martes el también exalcalde de Medellín se refirió a su participación en la Operación Orión, un hecho que ha sido duramente criticado por sectores de izquierda con miras a una eventual alianza.

En contexto: Fajardo, Petro y la discusión en torno a Luis Pérez en el Pacto Histórico

Como se sabe, Pérez era el alcalde cuando, en 2002, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe desarrolló la acción militar en la Comuna 13 de la capital antioqueña, en la que se denunciaron desapariciones, torturas y asesinatos por parte de grupos paramilitares y por la fuerza pública. Precisamente su participación en dicha operación ha generado resistencia en un sector del Pacto Histórico.

Lo anterior, tras que la reunión de Pérez junto a Isabel Cristina Zuleta, líder del movimiento Ríos Vivos, candidata al Senado por la coalición de izquierda, así como Fernando Henao, candidato a la Cámara por el Partido Liberal y Aldo Cadena, coordinador del petrismo en la Costa Caribe.

En medio de la controversia, y ante los señalamientos por su rol como alcalde durante la Operación Orión, Pérez salió hoy en defensa del procedimiento, advirtiendo, no obstante, que si hubo excesos deben ser castigados por las autoridades. En ese sentido, defendió que, de la mano de la Personería, dispuso de 200 defensores de derechos humanos para que estuvieran en la zona antes del procedimiento.

“Yo estaba de alcalde de Medellín cuando pasó lo que denomino la pacificación de la Comuna 13. Quiero preguntar, si no se hace esa pacificación, ¿cómo estaría esa comuna? Hoy es un centro de cultura, es un punto mundial de turismo, de economía y de empleo. Es de lo más próspero que tiene Colombia ante el mundo. La pacificación de la Comuna 13 sí valió la pena (…) Si hubo violaciones, que las castigue el Estado. Allá no podía ir el alcalde, la Policía ni el Ejército (…) Mi comportamiento ha sido totalmente demócrata, me siento muy feliz de pacificar la comuna.”, explicó en diálogo con Blu Radio.

En ese sentido, respondió también a los sectores que lo tildan de uribista y, aunque reconoció que tiene afecto por el expresidente Álvaro Uribe, negó pertenecer a su sector político, reivindicando que ha hecho parte de “una matriz independiente y popular”.

“Yo nunca he sido uribista ni he pertenecido a ese sector. Tengo un afecto especial por el expresidente Uribe (…) He tenido un matiz independiente, popular. Mi lucha en la política siempre ha sido por los pobres, los ricos no necesitan ayuda. Tengo una excelente relación con sectores de izquierda y de derecha. No gradúo enemigos. Tengo un afecto especial por el expresidente Álvaro Uribe. Gané la alcaldía de Medellín contra el candidato de Uribe. La gobernación la gané contra el candidato de Uribe y de Fajardo. Tener buenas relaciones con una persona no significa estar en un partido político”, agregó.

Por otro lado, Pérez detalló en la propuesta que recientemente le hizo al jefe máximo del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, frente a una coalición con Gustavo Petro: “La propuesta es que el partido haga rápidamente una convención o una consulta y escoja un candidato, cualquiera que sea, y que el partido confronte y haga consulta en marzo 13 con el candidato Gustavo Petro”.

Lea también: Pérez le propuso a Gaviria que el Partido Liberal participe en consulta con Petro

Según el exgobernador, la decisión de convocar a Petro responde a que hoy es el primero en las encuestas y que, históricamente, “el Partido Liberal ha tenido una cercanía milenaria con la izquierda. Siempre ha representado a los sectores sociales y las ideas progresistas. Los símbolos más importantes del partido son Rafael Uribe, Jorge Eliecer Gaitán o Alfonso López Pumarejo. Hay una cercanía de toda la vida”.

Pérez señaló además que recientemente conoció a Petro y en el diálogo que sostuvieron no se habló aún de coaliciones, sino de programas y propuestas políticos. “Yo no le fui a decir (a César Gaviria) que me iba para el Pacto Histórico, sino a meter al partido a una contienda con Petro, que va de primero. El Partido liberal históricamente ha llegado al poder con el apoyo de grupos de izquierda (…) Me considero progresista y jamás he sido investigado por paramilitarismo ni por guerrilla. No he sido condenado por ningún acto, a pesar de tener tantos cargos públicos. No me han sancionado por nada”, precisó.