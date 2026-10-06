Anticonceptivos masculinos: el alivio de una carga desproporcionada en la planificación

Actualmente solo hay dos métodos anticonceptivos para hombres, frente a 15 para mujeres Foto: Getty Images

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La publicación de un documento de 40 páginas podría cambiar la carga histórica que han tenido las mujeres en la planificación familiar. A finales de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió una directriz en la que recomienda abiertamente a los laboratorios clínicos desarrollar y lanzar al mercado nuevos métodos anticonceptivos para hombres.

El documento habla, con cifras y estudios, cómo la planificación no debe recaer únicamente en las mujeres e impulsa a que en el menor tiempo posible la ciencia encuentre nuevas formas para que los hombres, así como tienen una responsabilidad compartida en el sexo, puedan hacerlo en la planificación y en el retraso de un embarazo.

Por supuesto, la OMS se fundamenta en marcos científicos y cimientos clínicos para recomendar a los laboratorios que incursionen en más y mejores formas de planificación masculina. Más allá de eso, la decisión tiene un peso importante para avanzar hacia la igualdad de género.

“La disponibilidad de más opciones (anticonceptivas) para los hombres aumentaría la proporción de parejas que recurren a métodos masculinos y mejoraría la igualdad de género”, aseguró James Kiarie, jefe de la Unidad de Anticoncepción del Departamento de Salud Sexual de la OMS.

Cuestión de opciones

Hay algunos datos que le dan la razón a la publicación de la directriz de la OMS. De acuerdo con la Organización, al menos 164 millones de mujeres alrededor del mundo no pueden retrasar o evitar un embarazo porque no cuentan con ningún método, sea por razones sociales o económicas.

La falta de acceso para las mujeres, y de pocas opciones para los hombres, tiene secuelas que van más allá de la sexualidad. En otro documento, la OMS recalca que casi la mitad de los embarazos en el mundo no son deseados, precisamente por falta de información clara o métodos de anticoncepción; y el 60 % de estos terminan en abortos o intervenciones médicas clandestinas, que lo único que hacen es poner en riesgo la vida de las mujeres o los neonatos.

Pero quienes tienen forma de acceder a esos métodos también encuentran otra barrera: la cultural. La ONG estadounidense Male Contraceptive asegura que el peso de la planificación familiar ha recaído históricamente en las mujeres, siendo ellas quienes deben costear los productos o someterse a procedimientos médicos y las secuelas hormonales o sociales que se deriven, por ejemplo, de la ingesta de píldoras que alteran el ciclo menstrual, que incluso han sido vinculadas con síntomas psicológicos como la depresión.

Los números igual reflejan esa desigualdad. En el mercado hay más de 15 métodos (entre inyecciones, dispositivos o pastillas) de planificación diseñados para mujeres, mientras que para los hombres la investigación solo ha encontrado el condón y la vasectomía.

“Incluso con esas opciones limitadas, cerca del 30 % de las parejas recurren a un método masculino”, acota la OMS.

El propósito de la Organización de la Salud es que en un futuro próximo esa barrera se cierre y que planificar tenga una perspectiva de género en que ninguno cargue mayores pesos que el otro.

La directriz hace énfasis en que los métodos, además de accesibles, económica y geográficamente, deberían ser reversibles, pues en la evidencia de la OMS reposan estudios en que el 75 % de las parejas estarían dispuestas a usar más anticonceptivos masculinos en caso de haberlos y que un alto porcentaje se inclina, o no, dependiendo de si uno de esos métodos es temporal o si implica cambios físicos u hormonales. En Colombia, por ejemplo, Profamilia recorrió 12 regiones del país y encontró que el 82,2 % de las parejas están dispuestas a incursionar con métodos diseñados para hombres.

“Existe una responsabilidad social (…). Contar con una opción segura y eficaz aliviaría la presión y supondría un gran avance para la ciencia, la sexualidad y la sociedad”, explicó Male Contraceptive.

Experimento pendiente

La directriz, aunque ha sido considerada como un intento de utilizar la ciencia y la tecnología para la igualdad de género, aún está lejos de resultados reales. La OMS recalca que las fases preliminares de investigación de nuevos productos anticonceptivos masculinos pueden tardar entre cinco y 10 años para estar disponibles para el público. Algunos otros, ya más avanzados en 50 años de experimentos, no tienen un aval por parte de la OMS, tanto por su eficiencia como por qué tan seguro es utilizarlos.

Pero fuera de los laboratorios y los pasillos de la OMS deben surtirse otras discusiones que versan más sobre la autonomía o la cultura que sobre lo científico. Nuevos métodos para los hombres podrían distribuir la responsabilidad y que un embarazo (o evitarlo) no sea tarea únicamente de las mujeres.

Marta Royo, directora de Profamilia en Colombia, considera que la directriz de la OMS es un gran avance en el mundo médico, pero aún hay varios ecosistemas que necesitan ser permeados por esa transformación.

Uno de los más importantes, comenta, es la educación sexual y eliminar estereotipos en torno a la maternidad, la crianza o la planificación: “Que gran parte de que las mujeres siempre hayamos tenido que cargar con la responsabilidad de quedar, o no, en embarazo es porque a los hombres no se les enseña cómo prevenirlo o las implicaciones”.

Así, debe haber cambios en la cultura, “al cuestionar ideas que ven incompatible la anticoncepción con la masculinidad” o el sistema de salud, donde “se debe incorporar al hombre en discusiones que también tienen que ver con ellos”. Y concluye: “Compartir la responsabilidad no significa quitar autonomía, sino que cada persona decida libremente sobre su cuerpo”.