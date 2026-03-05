¡Atención! Abren 1.100 vacantes laborales para mujeres en Cundinamarca

Imagen de referencia Foto: Cortesía

Más de 1.000 mujeres cabeza de hogar podrán acceder este viernes a una feria de empleo masiva que habrá en Cundinamarca para encontrar empleo formal. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció que sus funcionarios estarán desplegados en lugares puntuales del departamento para mostrarles a miles de mujeres que están cesantes alguna vía para generar ingresos.

La jornada contará con expertos en empleabilidad y asesores del SENA que orientarán a las mujeres que busquen trabajo sobre la mejor forma de ingresar al ecosistema laboral. Además, tiene un aspecto diferencial: hay algunas vacantes que no requieren de experiencia previa y comprobable para poder postularse a los cargos.

Así lo explicó a El Espectador Javier Jiménez, director regional de la entidad, quien asegura que esta jornada es una apuesta de la entidad que dirige para conmemorar el 8 de marzo, Día de la Mujer, e impactar a las mujeres del departamento.

“Queremos mostrar con estas vacantes que la equidad, la paridad y la política pública pueden articularse en pro del fortalecimiento de las mujeres, tanto rurales como de ciudades principales que viven en Cundinamarca”, comenta el funcionario.

Los servicios de asesoría o vinculación laboral, comenta el SENA, también serán gratuitos, por lo que ninguna mujer deberá pagar en los procesos que realice.

¿Qué perfiles se buscan? El SENA explica que hay toda una gama de sectores productivos que actualmente tienen plazas abiertas para contratar mujeres. Por ejemplo, Jiménez comenta que en esta jornada se buscarán mujeres que apliquen a trabajos en calidad de operarios, técnicos, tecnólogos e incluso profesionales.

Dentro de las opciones laborales habrá ofertas para postularse a estos sectores: finanzas, bancas, salud, ventas y servicios, logística, operación de equipos, operarios auxiliares, atención usuario al cliente o contact center.

Trabajo en el territorio

Específicamente, la feria de empleo con enfoque de género se desarrollará en los municipios de Soacha, Villeta, Girardot, Madrid, Zipaquirá y Fusagasugá. Todas estas zonas, comenta Jiménez, concentran un gran porcentaje de mujeres que pueden beneficiarse de las vacantes laborales y que, en algunos casos puntuales, pueden garantizar su autonomía financiera y cerrar brechas.

¿Por qué estos lugares? Básicamente los municipios se escogieron debido a la alta demanda laboral que tienen. En el norte del departamento, por ejemplo, cada vez son más las grandes empresas que se establecen allí para consolidar sus centros operacionales o fábricas. En otras regiones, como la sabana de Cundinamarca, la vocación tiende a ser más agrícola y relacionada a la exportación y cosecha de materias primas, por lo que las vacantes de Girardot o Madrid se ajustarán a esas necesidades.

Por ejemplo, en Soacha, se concentra población migrante, familias en condición de vulnerabilidad y víctimas del conflicto armado colombiano que huyeron de sus territorios y se asentaron en este municipio al sur de Bogotá. Para estas mujeres, madres cabeza de hogar o algunas que destinan sus días a trabajos de cuidado no remunerado, las ofertas pueden adaptarse a sus necesidades y permitir salir de escenarios de desigualdad.

“Esta estrategia hace parte del cumplimiento de nuestro Plan de Desarrollo, que plantea reducir el desempleo y cerrar brechas con las mujeres a través de oportunidades”, acota Jiménez.

El evento, cabe recordar, está organizado por la Agencia Pública de Empleo del SENA: una entidad que a hoy lidera la contratación y vinculación laboral de los colombianos en los departamentos y en las ciudades principales. Es decir que, de ser beneficiarias, las mujeres podrán ingresar a una red de contactos y ofertas institucionales que incluyen alcaldías, entidades territoriales y agencias departamentales.

¡Atención! Todas las postulantes deben contar con su documento de identidad, físico o virtual, y varias copias de sus currículos.

Estos son los municipios, vacantes disponibles, horarios y ubicaciones donde se desarrollará la feria de empleo: