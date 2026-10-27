Foto: Tomás Tarazona

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura El camino de las mujeres policías en 73 años: hoy lideran en los territorios Tomás Tarazona Ramírez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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La general Susana Blanco aún recuerda el día que decidió dedicar su vida al servicio público y la seguridad en Colombia. Era una niña apenas, que se crio viendo el ejemplo de una madre pujante que laboraba y ajustaba los gastos para mantenerla a ella y a sus otros hermanos. Estudió en un colegio distrital de Bogotá y cuando empezó a hacer planes de lo que sería en un futuro y cómo quería edificar su proyecto de vida no dudó ni un segundo: portaría el uniforme de la Policía. Tenía 17 años.

Eso fue hace más de 33, es decir, ha entregado más de la mitad de su vida al uniforme y la institución.

Hoy la general Blanco concilia su vida entre ser una mujer que ha alcanzado algunos de los rangos más altos de la cúspide policial con ser madre y esposa. Gracias a la Policía ha conocido un gran porcentaje del territorio nacional.

a portado el uniforme en labores técnicas, pero también en otros asuntos más cotidianos como la Dirección de Tránsito, mantener el orden cuando el país entra en períodos electorales, y hoy es la encargada de la Jefatura de Desarrollo Humano, una oficina que busca que los policías que portan el uniforme tengan tranquilidad y calidad de vida mientras lo hacen.

Comenta que después de ella habrá centenares de mujeres que, a pulso, como ella, conseguirán escalar posiciones jerárquicas y convertirse en casos ejemplares de igualdad de género en la Policía.

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“Ser mujer en la Policía es un motivo de orgullo. Detrás del uniforme hay madres y seres humanos, pero también un avance que lleva más de 70 años gestándose para que las mujeres no solo estemos en la institución, sino también logremos transformarla con nuestra mirada, capacidades y, sobre todo, méritos”, explica la general Blanco.

Historias como las de la general Susana Blanco fueron aplaudidas este lunes cuando se celebró el Día de la Mujer Policía: una fecha que exalta que hace 73 años un pequeño grupo de apenas 46 mujeres se convirtió en el primer contingente en ingresar a este componente de la fuerza pública. Siete décadas después, las mujeres ocupan cerca de 44.000 cargos de todo tipo en la institución, son más de una tercera parte de los uniformados que gestionan el orden, la seguridad y la convivencia en Colombia y les muestran a las nuevas generaciones que ser mujer y policía es un sueño posible de realizar.

Mirada al pasado

En los libros de la Policía aún reposa esa historia. Estas mujeres ingresaron a hacer labores de bienestar o asuntos administrativos en las oficinas. Pero con los años demostraron que también podían portar el uniforme en tareas históricamente concebidas “para hombres”. Hoy miles de mujeres policías trabajan en la investigación criminal, atienden comunidades rurales y enfrentan emergencias. Como se vio el pasado 10 de agosto, algunas incluso dejaron a un lado sus labores habituales para ayudar a remover escombros tras el terremoto que afectó al Valle, Risaralda y Chocó.

Pero el cambio no ocurrió de un día para otro. Durante décadas, la presencia femenina estuvo ligada a funciones que la institución consideraba compatibles con los roles tradicionalmente asignados a las mujeres: el cuidado, la atención a las familias y el trabajo administrativo. El ingreso a la Policía abrió una puerta, pero no significó que todas las demás estuvieran abiertas. Para ocupar espacios operativos, asumir responsabilidades de mando y acceder a los grados más altos, tuvieron que abrirse camino en una estructura construida históricamente alrededor de los hombres.

La transformación se refleja hoy en las responsabilidades que desempeñan. En los territorios, su trabajo implica responder a las particularidades de cada región, desde las necesidades de las comunidades rurales hasta los desafíos que representan las estructuras criminales en las ciudades. El uniforme es el mismo, pero las realidades que deben atender cambian de un departamento a otro, dice la general Blanco. En los rangos policiales aparecen mujeres que hoy desempeñan tareas como antiexplosivistas, el combate contra el crimen organizado, investigación en la lucha antinarcóticos o miles más que, incluso en tareas administrativas o de funcionamiento, también son clave para que la institución y el país sigan funcionando, como asuntos de cuidado de niñez, tránsito o vigilancia.

Llegar a los cargos de dirección también supone modificar las referencias que durante años definieron quién podía ejercer autoridad dentro de la institución. Cuando una mujer alcanza un grado de general o asume el mando de una unidad policial, su trayectoria abre posibilidades para quienes apenas comienzan la carrera. Han sido ellas mismas, a trvés de las diferentes oficinas y despachos, quienes se han encargado de eliminar las barreras y aspirar a posiciones que antes parecían lejanas.

“Vemos mujeres en todos los campos y direcciones de la Policía. Es una inspiración que nuestros altos rangos como mujeres inspiren a otras jóvenes a soñar con ingresar a la institución. No son oportunidades, porque todo lo hemos alcanzado a pulso y con trabajo, y las próximas mujeres que vengan a la Policía seguramente harán una labor igual de valiosa”, comenta la general.

Cuidar a quienes cuidan

Para Blanco, esa evolución tiene un componente personal. Su carrera le ha permitido conocer distintas regiones, desempeñarse en áreas diversas y asumir responsabilidades que van desde el trabajo técnico hasta la dirección de equipos. Su cargo actual, al frente de Bienestar Social y Familia, tiene una particularidad: trabajar por quienes dedican su vida a la seguridad de los demás. La atención al personal policial y a sus familias también forma parte de las condiciones que permiten sostener el servicio, especialmente en una institución cuyos integrantes enfrentan jornadas exigentes, traslados y separaciones de sus hogares.

Blanco mira ese recorrido como un camino que todavía tiene espacio para avanzar. Su historia empezó cuando era una niña que observaba a las mujeres policías en las calles y encontró en ellas una posibilidad para su futuro. Más de tres décadas después, desde uno de los cargos de mayor responsabilidad que ha ocupado, espera que otras niñas puedan reconocer en las uniformadas que dirigen unidades, recorren territorios y enfrentan emergencias una opción de vida. La diferencia es que ahora no tendrán que imaginar hasta dónde pueden llegar, sino tendrán ante sus ojos mujeres que ya están allí.