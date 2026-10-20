El terremoto sacude la supervivencia de la partería ancestral en Buenaventura

Cerca de 1.000 familias y sus cuidados médicos dependen de las parteras en Buenaventura. Foto: Cortesía

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Hace unos días, las mejillas que tantas sonrisas dibujaron en el rostro de Rosmilda Quiñones se transformaron en un cauce de lágrimas. Estaba frustrada y con cierta pesadumbre. En los más de 40 años que lleva ayudando a las parturientas, como les llama a las mujeres a punto de dar a luz, creía haberlo visto todo. Ayudó a traer vida en tiempos de guerra en Buenaventura y el Pacífico, destinó su casa y patrimonio para que las madres gestantes llegaran de corregimientos lejanos y se alojaran allí para un parto digno o, como lo cuenta con satisfacción, organizó un escuadrón de sabedoras para garantizar derechos sexuales y reproductivos.

Pero el terremoto del pasado 10 de agosto zarandeó esos buenos recuerdos. Durante los últimos dos meses, Mamá Minda, como la conocen en Buenaventura y otras parteras de la ciudad, han venido alertando que su trabajo de ayudar a preservar la vida está en serio riesgo. La sede de Asoparupa, considerada como una de las asociaciones de parteras tradicionales más grandes de Colombia, corre peligro de un colapso. Y los hogares de sus integrantes, donde las madres gestantes han arribado para recibir controles, recoger la memoria ancestral o enseñar la partería a las nuevas generaciones, hoy son refugios comunitarios, en algunos casos, o escombros desperdigados en las calles, en otros. Al menos 10 de ellas no pueden volver a sus hogares, sea porque la estructura anuncia una caída inminente o ya cedió y pescan enseres entre los escombros.

La casa Asoparupa, de tres plantas y en forma de “L”, hoy tiene vetado el acceso al menos a dos de los niveles donde se cultivan plantas tradicionales, y las habitaciones que en cuatro décadas sirvieron para alojar a las embarazadas y sus neonatos tampoco están disponibles. “Hasta la parte de atrás, donde tenemos el trapiche y el alambique para producir el viche, está inutilizado”, dice Liceth Quiñones, hija de Mamá Minda y representante legal de Asoparupa.

No hay ahorros para costear otra casa, mantener la operación y tampoco ha habido apoyo institucional para su reconstrucción, solo unos cuantos ingenieros y voluntarios que acudieron a la sede de Asoparupa para brindar una aparente calma. “La partería en Buenaventura está en peligro: no es solo una actividad, es un patrimonio ancestral que corre riesgo de desaparecer si nada cambia, tanto en la mitigación de los daños del terremoto como en las condiciones de vida de las parteras”, comenta Quiñones.

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Historia en riesgo

No se trata solo de una casa. En los pasillos de la casa de Mamá Minda reposan pinturas y murales que representan la partería como un conocimiento ancestral que se ha preservado de la mano de ellas durante décadas, si no siglos.

Una de las paredes tiene grabadas las siluetas de las manos de cada uno de los recién nacidos que han llegado a la vida en la Asociación, acompañado por las fechas en que fueron atendidos. También archivos que datan desde la década de los 70 sobre cómo garantizar el derecho a la salud cuando el Estado no llega o las recetas de bebidas ancestrales, como el milpesos o la preparación del chontaduro para atender la primera infancia, mitigar las posibles amenazas de abortos espontáneos o aliviar asuntos más cotidianos, como picaduras de culebras o enfermedades que ellas bautizaron como el ojo, el espanto o el mal aire.

Quiñones describe la situación con preocupación: “El terremoto nos movió a todos y nosotras seguimos moviéndonos para proteger la memoria viva. Si la estructura colapsa, no se pierde solo una casa, sino la memoria de los niños y un patrimonio”.

Tarea pendiente

Las parteras han atendido gratuitamente a las madres y otros miembros de la comunidad ante la ausencia del Estado o la dificultad de acceder a un control perinatal. En corregimientos y veredas lejanas, han sido ellas quienes con sus propios recursos y voluntades han llegado a las casas de las madres para hacer una sobadura, dictar un diagnóstico o, en casos urgentes, atender el parto allí, aun cuando no tienen implementos médicos, electricidad o agua potable. Incluso recuerdan que han sido ellas quienes conservan la vida en medio de los recrudecimientos de la violencia, como ha sucedido en la última década con los territorios confinados y que, por obvias razones, las mujeres embarazadas o niñas que quieren atender su salud reproductiva no pueden salir de los linderos establecidos por actores armados.

El DANE incluso ha ofrecido cifras sobre la importancia de la partería en el país: en 2023, poco más de 36.000 niños nacieron gracias a la labor de estas mujeres que recorren las costas del Pacífico. Pero otras instancias y organizaciones también han recalcado su importancia. Ese mismo año, la Unesco reconoció la partería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y recalcó que “miles de niñas y niños en condiciones extremas y diversas han llegado a este mundo de forma segura gracias a ellas”.

Precisamente por su protagonismo en territorios del Pacífico, la Corte Constitucional exhortó en 2022 al Ministerio de Salud a vincular a todas las parteras al Sistema de Seguridad Social y reconocerlas como personal de la salud, y al Congreso legislar para dignificar su labor, pero hasta el momento ninguna de las dos tareas se han realizado.

La cartera de Salud no ha realizado el registro y, según comenta Quiñones, el nuevo Gobierno no ha mostrado señales de acercamiento con ninguna de las parteras bonaverenses y el Legislativo, aunque ya radicó un proyecto de ley que promete caracterizarlas y ofrecerles educación, vivienda o subsidios que no han encontrado en décadas de partería.

“Somos guardianas de la vida, y desde aquí hemos también ayudado a salvaguardar un patrimonio de la humanidad. El terremoto y sus daños solo simbolizan la situación a la que nos enfrentamos: toda una vida de trabajos no remunerados, necesidades y mujeres que a sus 70 u 80 años solo reciben un ‘Mi Dios se lo pague’. La labor está en riesgo”, dice Quiñones.