Uno de cada cinco mensajes digitales contra mujeres en el poder contiene violencia digital. Foto: Leandro Rodríguez

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Violencia digital en contra de las mujeres: el costo invisible de participar Columnista invitado Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa una reforma para penalizar videos falsos de funcionarios públicos destinados a engañar y facilitar un ilícito. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha solicitado ante la Unión Europea patentar su voz como marca sonora. Son intentos de protección frente a los “deepfakes”: imágenes, videos y audios manipulados con inteligencia artificial generativa para difundir falsedades o violencia sexual, que también advierten sobre una expresión cada vez más sofisticada de violencia política digital de género.

Hablamos de un fenómeno global que se suma al acoso, amenazas, campañas de descrédito, suplantación de identidad, difusión no consentida de imágenes íntimas y desinformación basada en género. Las mujeres que lideran compiten por cargos o expresan opiniones enfrentan una violencia específica y persistente en redes y plataformas que no es equivalente en magnitud o contenido a la que están expuestos hombres en esferas de liderazgo. No ocurre “a pesar” de su papel público, sino porque lo ejercen.

La tecnología acelera con casi total impunidad una violencia patriarcal histórica, que tiene como objetivos deslegitimar la presencia colectiva de las mujeres en la esfera pública, castigar su visibilidad, erosionar su autoridad, intimidar y expulsar sus voces del debate público.

Reconocer esta realidad es el punto de partida de “La candidata: el costo invisible de participar”, campaña regional de IDEA Internacional y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), lanzada el 6 de octubre. Con datos, evidencia y experiencias de lideresas y comunicadoras, la iniciativa entrega un mensaje claro: la violencia de género y la agresión digital no pueden ser el precio de participar en la vida pública. Tampoco corresponde que cada víctima enfrente sola sus costos: seguridad, apoyo psicológico, asesoría legal, tiempo, reputación e impacto familiar y social.

Los datos de la agresión

Lo que está en juego es quién puede participar en democracia sin asumir un riesgo desproporcionado para su integridad y bienestar. Cada mujer que abandona una red social modera una opinión por miedo o renuncia a una candidatura por amenazas, lo que representa una pérdida colectiva. Normalizar esa desigualdad empobrece la deliberación y restringe la representación.

En redes sociales, según un informe de PNUD, uno de cada cinco mensajes dirigidos a mujeres con voz pública contiene violencia digital. Siete de cada 10 defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y trabajadoras de medios encuestadas han sufrido violencia en línea durante su trabajo, de acuerdo con datos de ONU Mujeres. Y cuatro de cada 10 mujeres con roles públicos dijeron autocensurarse para evitar nuevas agresiones, según el informe “Tipping Point”, de ONU Mujeres. Entre las periodistas, la autocensura aumentó del 30 % en 2020 al 45 % en 2025.

Soluciones pendientes

La evidencia comparada y los estudios de IDEA Internacional muestran que la respuesta penal es insuficiente. Las estrategias más prometedoras combinan regulación, monitoreo digital, alfabetización mediática, cooperación entre autoridades electorales y plataformas, producción de datos, protección y acompañamiento psicosocial. Pero ninguna bastará si no se enfrenta el núcleo cultural del problema: la resistencia a la presencia de mujeres en espacios de poder.

Frente a este fenómeno, IDEA Internacional plantea una respuesta integral. El primer paso es que los países definan con precisión la violencia política digital de género y actualicen sus marcos conforme a la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.

La corresponsabilidad, además, debe dejar de ser retórica. Plataformas, partidos políticos, instituciones públicas, medios y sociedad civil necesitan cooperar mediante protocolos vinculantes, canales eficaces de respuesta y mecanismos para resguardar evidencia. Los medios también deben evitar que la búsqueda de audiencia transforme una falsificación o agresión viral en noticia sin contexto y multiplique el daño y la victimización.

Al mismo tiempo, los países requieren reglas de gobernanza digital electoral que reconozcan la violencia de género y la desinformación como riesgos centrales. Esto exige monitoreo especializado con enfoque de género para detectar patrones de acoso, campañas coordinadas y ataques, activar respuestas tempranas y producir información útil. En ello, los órganos electorales tienen un rol fundamental. Muchos ya lo han entendido, pero es esencial que otros asuman proactivamente iniciativas de información y prevención, además de monitoreo y sanción.

También es indispensable fortalecer las rutas de denuncia, atención y reparación, con respuestas rápidas, accesibles e interseccionales. No se puede exigir a una víctima que documente sola una agresión masiva mientras sostiene una campaña o ejerce su cargo. Hacerlo es un ataque contra el equilibrio en la competencia electoral, un pilar basal de todo sistema democrático representativo.

Por último, autoridades electorales, candidatas y liderazgos políticos necesitan alfabetización digital para reconocer riesgos y responder adecuadamente. Detectar una manipulación, reaccionar a tiempo y comunicar sin amplificarla son ya capacidades democráticas esenciales.

Las decisiones de Sheinbaum y Meloni son una advertencia oportuna. No porque los “deepfakes” resuman toda la violencia digital, sino porque muestran hasta dónde puede llegar. La respuesta debe limitarse a blindar a quienes ya ocupan las posiciones más altas. La prueba democrática será que una mujer que inicia su trayectoria pública pueda hablar, disentir y competir sin que la tecnología se convierta en un arma para ocultar agresores que intentan silenciarla.

*Marcela Ríos Tobar, directora regional para América Latina y el Caribe

**Alejandra Sepúlveda Peñaranda, gerente de proyecto de Integridad Electoral y Género, IDEA Internacional.