Así fue la Cumbre CELAC-UE 2025 que lideró Colombia

El presidente de Colombia Gustavo Petro (c), acompañado de los asistentes a la ceremonia de apertura de la IV Cumbre CELAC-UE. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Se tratarán temas cruciales como energía limpia, digitalización, salud, educación y cooperación financiera justa.Leer artículo
La cumbre Celac–UE revela la lucha de la región por dejar de ser terreno de disputa y convertirse en actor estratégico.Leer artículo
Leer artículo
En vísperas de la IV Cumbre Celac–Unión Europea, que se celebrará en Santa Marta, la canciller colombiana detalló los retos.Leer artículo
La cita del 9 y 10 de noviembre busca dejar una hoja de ruta con “proyectos concretos y tangibles” para los próximos dos años.Leer artículo
El encuentro, presidido por el presidente Gustavo Petro, reunirá a más de 60 delegaciones para discutir la “triple transición”.Leer artículo
En Santa Marta, sindicatos, pueblos indígenas, mujeres, juventudes y colectivos LGTBIQ+ presentaron una declaración sobre derechos humanos, equidad de género y justicia...Leer artículo
Mario Lubetkin habló sobre los retos de asumir simultáneamente las presidencias del Mercosur y la CELAC el próximo año.Leer artículo
“El hidrógeno verde es una oportunidad para crecer juntos entre América Latina y Europa”: Teresa Ribera
Teresa Ribera, explica por qué la cooperación birregional puede ser clave para impulsar una transición energética con justicia social.Leer artículo
Por Redacción Diálogos Sociales
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación