Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Trabajemos por Colombia juntos

Publicidad

Home

Responsabilidad Social
Lado a Lado

Así fue la Cumbre CELAC-UE 2025 que lideró Colombia

En Santa Marta se dio el encuentro de más de 60 delegaciones de América Latina y Europa.

Redacción Diálogos Sociales
20 de noviembre de 2025 - 03:35 a. m.
El presidente de Colombia Gustavo Petro (c), acompañado de los asistentes a la ceremonia de apertura de la IV Cumbre CELAC-UE. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
El presidente de Colombia Gustavo Petro (c), acompañado de los asistentes a la ceremonia de apertura de la IV Cumbre CELAC-UE. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
El presidente Gustavo Petro y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.
01
Todo listo para que Colombia lidere la Cumbre CELAC y Unión Europea, que será en Santa Marta
Se tratarán temas cruciales como energía limpia, digitalización, salud, educación y cooperación financiera justa.
Leer artículo
Presidente de Colombia, durante la Cumbre amazónica, reunión de presidentes de países amazónicos en la Casa de Nariño, lo acompaña el mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
02
Con la Celac, América Latina busca dejar de ser el banquete de las potencias
La cumbre Celac–UE revela la lucha de la región por dejar de ser terreno de disputa y convertirse en actor estratégico.
Leer artículo
Beijing (China), 13/05/2025.- Colombian President Gustavo Petro walks after his speech during the opening ceremony of the Fourth Ministerial meeting of the Forum of China and the Community of Latin American and Caribbean (CELAC) countries in Beijing, China, 13 May 2025. EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
03
Cumbre de la Celac–UE 2025: los temas y las claves
Los protagonistas del encuentro regional que se dará en Colombia.
Leer artículo
AME8997. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/10/2025.- La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, habla durante una rueda de prensa este viernes, en Bogotá (Colombia). El Gobierno colombiano espera la asistencia de al menos una docena de mandatarios a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que se celebrará en noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta, informó Rosa Villavicencio. EFE/ Carlos Ortega
04
“La Cumbre Celac-UE demuestra que la paz y la cooperación aún son posibles”: Rosa Villavicencio
En vísperas de la IV Cumbre Celac–Unión Europea, que se celebrará en Santa Marta, la canciller colombiana detalló los retos.
Leer artículo
La canciller Rosa Villavicencio (centro) acompañó al presidente Gustavo Petro (der.) en la cumbre entre la Celac y la Unión Europea.
05
Todo lo que se espera acordar en la Cumbre Celac–UE, que inicia en medio de desafíos geopolíticos 
La cita del 9 y 10 de noviembre busca dejar una hoja de ruta con “proyectos concretos y tangibles” para los próximos dos años.
Leer artículo
El presidente Gustavo Petro presidió, junto a António Costa, la cabeza del Consejo Europeo, la cumbre Celac-UE.
06
Entre ausencias europeas y el impulso de Lula, arrancó la Cumbre CELAC–UE en Santa Marta
El encuentro, presidido por el presidente Gustavo Petro, reunirá a más de 60 delegaciones para discutir la “triple transición”.
Leer artículo
Este 7 y 8 de noviemrbre se llevara a cabo el Foro Sociedad ALC-UE en Santa Marta.
07
Por primera vez, sociedad civil presenta sus propuestas ante líderes en la Cumbre Celac-UE
En Santa Marta, sindicatos, pueblos indígenas, mujeres, juventudes y colectivos LGTBIQ+ presentaron una declaración sobre derechos humanos, equidad de género y justicia...
Leer artículo
AME7552. SANTA MARTA (COLOMBIA), 09/11/2025.- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, ofrece declaraciones al final de la IV Cumbre CELAC-UE este domingo, en Santa Marta (Colombia). La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) instaron este domingo a todas las partes del conflicto en Gaza a comprometerse con la paz y garantizar el acceso "inmediato y sin trabas" de la ayuda humanitaria. EFE/ Carlos Ortega
08
“La CELAC es frágil, pero nadie se ha ido: eso ya es un signo de madurez”: canciller de Uruguay 
Mario Lubetkin habló sobre los retos de asumir simultáneamente las presidencias del Mercosur y la CELAC el próximo año.
Leer artículo
AME7652. SANTA MARTA (COLOMBIA), 10/11/2025.- La vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, habla este lunes, en Santa Marta (Colombia). La Unión Europea (UE) presentó una nueva iniciativa birregional, en el marco de Global Gateway, que movilizará 1.000 millones de euros (unos 1.150 millones de dólares) para impulsar la seguridad energética en Centroamérica. EFE/ Carlos Ortega
09
“El hidrógeno verde es una oportunidad para crecer juntos entre América Latina y Europa”: Teresa Ribera
Teresa Ribera, explica por qué la cooperación birregional puede ser clave para impulsar una transición energética con justicia social.
Leer artículo
FOTODELDÍA AME7335. SANTA MARTA (COLOMBIA), 09/11/2025.- El presidente de Colombia Gustavo Petro (c), acompañado de los asistentes a la ceremonia de apertura de la IV Cumbre CELAC-UE, posan en la foto oficial este domingo, en Santa Marta (Colombia). El número de jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) en la ciudad colombiana de Santa Marta se redujo de doce a nueve, informaron fuentes oficiales. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
10
Entre la baja participación y la declaración final: lo que dejó la Cumbre Celac-UE 2025
La Cumbre Celac-UE estuvo marcada por las dudas sobre su peso político y tensiones diplomáticas.
Leer artículo

Por Redacción Diálogos Sociales

Temas recomendados:

Cumbre Celac

Celac

Santa Marta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.