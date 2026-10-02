El colombiano que descifra las nuevas reglas del sueño americano

Su nombre es Felipe Aguilera, periodista y migrante de 45 años que nació en el departamento de Meta y hoy desarrolla su proyecto de vida en Nueva York. Durante cerca de una década estuvo vinculado al Ministerio de Relaciones…

Hay un sueño que puede cumplirse con pedagogía e información clara: el americano. Durante el último año, un colombiano ha dedicado horas de reportería a entender cómo contarles a miles de migrantes en Estados Unidos aquello que suele aparecer escondido detrás de formularios, términos jurídicos y decisiones administrativas.

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Su nombre es Felipe Aguilera, periodista y migrante de 45 años que nació en el departamento de Meta y hoy desarrolla su proyecto de vida en Nueva York. Durante cerca de una década estuvo vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y al Consulado en Nueva York, donde conoció de cerca las preguntas de quienes llegaban a Estados Unidos buscando una oportunidad y terminaban necesitando algo más que una visa, un empleo o un lugar donde vivir.

Con el tiempo, esa experiencia terminó convirtiéndose en reportería. Aguilera empezó a reunir historias, consultar a expertos y conversar con otros colombianos para construir un espacio desde el que pudiera explicar la migración desde un lugar distinto: el de quienes tienen que vivirla. Su apuesta consiste en informar y ofrecer la mayor cantidad de detalles posibles a quienes piensan en emprender el sueño americano o servir como apoyo y guía a colombianos que ya se encuentran en Estados Unidos y buscan consejos para subsistir allí.

Voces que migran

Así nació su pódcast “Las nuevas reglas del sueño americano”, en el que cada capítulo, que dura en promedio 30 minutos, intenta responder una pregunta distinta sobre lo que significa migrar a Estados Unidos. Por allí han pasado colombianos que cuentan cómo construyeron una vida lejos del país, expertos que explican asuntos legales y personas que narran cómo encontraron en la migración una oportunidad, pero también una serie de dificultades que pocas veces aparecen en las fotografías.

Uno de esos relatos es el de Alexandra Aristizábal, una colombiana que “migró por amor” hacia Nueva York y que hoy dirige el Festival Independencia Orgullo Colombiano, un evento anual que reúne a la diáspora alrededor de una celebración de la independencia del país.

El proyecto, dirigido y producido por él, ya concluyó su primera temporada, conformada por 12 capítulos en los que dialogó con Aristizábal y otra docena de invitados, como una chef que migró desde Barranquilla y hoy es dueña de su propio restaurante. Historias como esas, dice Aguilera, cuentan la migración más allá del momento de salida.

El pódcast ha explorado también la importancia de las redes de apoyo a la hora de migrar, así como estar preparado para urgencias, con acceso al sistema de salud o financiero. También hay historias que reflejan lo duro que fue el cambio cultural y el duelo migratorio, que para muchos es el primer paso antes de que el sueño americano se materialice.

Ese es el caso de Andrés Agredo, un colombiano que a los 23 años emigró a EE. UU., y en su estancia tuvo que lavar botellas y rebuscar ingresos para costear su vida allí. Después de 30 años de su llegada maneja las riendas de una reconocida joyería en el país, y contó su historia en el pódcast.

“Emigrar es duro, pero quedarse sin echar raíces es más duro todavía”, explica Aguilera.

Pedagogía por “streaming”

Uno de los principales problemas en los asuntos migratorios que detectó Aguilera fue el desconocimiento, especialmente del mundo administrativo y judicial para obtener visados, amparos constitucionales o papeleo de regularización. Por eso, una parte del pódcast está dedicada a traducir esas experiencias. Aguilera conversa con abogados y especialistas para explicar cuáles son los mínimos legales que una persona debería conocer antes de tomar decisiones sobre su permanencia en Estados Unidos. El objetivo no es convertir el programa en una oficina jurídica, sino acercar información que muchas veces resulta difícil de entender para alguien que acaba de llegar.

Ese trabajo ocurre además en un momento particularmente complejo para los migrantes. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la política migratoria estadounidense ha estado marcada por un endurecimiento de los controles, un aumento de las operaciones de detención y deportación, y cambios que han generado incertidumbre entre comunidades migrantes.

Las decisiones de Washington terminan teniendo una traducción cotidiana. Una persona puede preguntarse qué ocurrirá con su empleo, si podrá renovar un permiso, dónde está un familiar detenido o qué consecuencias puede tener un trámite que desconocía. La distancia entre una política migratoria y la vida de una familia puede reducirse, en ocasiones, a un documento o a una fecha. Para Aguilera, contar la migración también significa explicar lo que ocurre después de cruzar la frontera.

En mayo de este año entrevistó a Alejandra Prado, una creadora de contenido que utiliza sus redes sociales para hablar con colombianos en Estados Unidos sobre ahorro, economía personal, productos bancarios y estabilidad financiera. La conversación llevó el relato migratorio hacia un terreno que suele quedar por fuera de las discusiones sobre movilidad humana: aprender a vivir económicamente en el país de llegada.

“Estamos en tiempos de mucha incertidumbre e información, y aún no se cuenta que migrar es un proceso difícil y con errores de cálculos que frustran los sueños de quienes migran”, concluye.

Toda la primera temporada del proyecto se puede escuchar en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts o YouTube y puede conocerlo a través de este enlace.

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