Fundación de migrantes venezolanos entrega 60 toneladas a afectados por el terremoto

Voluntarios venezolanos reúnen ayuda humanitaria para asistir a los damnificados por el terremoto. Foto: Tomás Tarazona Ramírez

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La diáspora venezolana se ha movilizado para ofrecer ayuda en su segundo hogar. Este miércoles, se conoció que la Fundación Juntos Se Puede, una organización compuesta de exiliados y perseguidos políticos venezolanos, realizó la entrega oficial de las primeras 60 toneladas de ayuda humanitaria.

El cargamento, que partió desde Bogotá, llegó a inmediaciones de Cali para atender algunas de las necesidades básicas de las familias que sufrieron afectaciones de salud o en su defecto, perdieron sus viviendas.

El anuncio fue confirmado por Ana Karina García, directora de la Fundación, que recalcó que así como Colombia fue solidario con el “país hermano” tras el doble terremoto de La Guaira el pasado 24 de junio, los migrantes que residen en jurisdicción colombiana han hecho lo mismo.

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“Así como Colombia estuvo con Venezuela en los momentos más duros, aquí estamos nosotros, los venezolanos, en nuestro segundo hogar, acompañando y apoyando a quienes más lo necesitan. La solidaridad se devuelve con solidaridad y hoy queremos estar a la altura de todo lo que Colombia hizo por nosotros”, comentó.

Hace dos meses, la Fundación, con sede principal en Bogotá, logró recoger y distribuir cerca de 1.000 toneladas de ayuda humanitaria para atender a las familias venezolanas que fueron afectadas por el doble terremoto que dejó un total preliminar de 6.301 muertos y la pérdida parcial de casi 10.000 viviendas.

Un gran porcentaje de las donaciones que llegaron a Cali hacen parte de ayuda humanitaria que esperaba ser enviada a Venezuela, pero ante la urgencia del terremoto en Colombia, fueron destinadas a algunas de las ciudades que más daños sufrieron.

De acuerdo con el organigrama, gran parte de las ayudas serán distribuidas en Cali y posteriormente, se trasladarán hacia Pereira, donde la devastación del terremoto también dejó innumerables damnificados y pérdidas humanas.

Nuevas ayudas

Hacia Chocó y comunidades aledañas también fue despachado un camión que contiene cerca de 15 toneladas de insumos médicos y kits humanitarios para atender este departamento que, recordemos, fue el epicentro del terremoto de 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

“Esta respuesta tiene un significado especial. Durante los últimos años, Colombia ha sido un lugar de acogida y solidaridad para miles de venezolanos que encontraron en este país una oportunidad para reconstruir sus vidas. Hoy, ante la emergencia que viven distintas regiones colombianas, los venezolanos también quieren estar presentes”, explica la Fundación Juntos Se Puede.

De acuerdo con el informe más reciente del Gobierno de Abelardo De la Espriella, el terremoto ha dejado hasta el momento un saldo de 265 personas muertas, 3.494 heridas y al menos 496 desaparecidos.

Se espera que en los próximos días, la Fundación inicie el envío de nuevos cargamentos humanitarios a las ciudades más afectadas.

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“Continuaremos trabajando de manera articulada con las autoridades, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos para que la ayuda pueda seguir llegando a los territorios”, concluyen.

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