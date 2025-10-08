“A Colombia le corresponde liderar”: los detalles detrás de la cumbre Celac-UE

El presidente Gustavo Petro está en Bélgica para adelantar reuniones con integrantes de la Unión Europea. Foto: EFE - ANDRES MARTINEZ CASARES

¿En qué va la organización para la cumbre ente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea?

La cumbre es un encuentro birregional que se sucede cada dos años, en el marco del cual se desarrolla un diálogo que busca avanzar cada vez más en la profundización del relacionamiento. Es decir, identificando líneas de trabajo, iniciativas concretas sobre las cuales estrechar esos lazos, así como también evidentemente para responder a lo que en esencia también es un foro multilateral. El hecho de desarrollar la cumbre corresponde a dar el mensaje de que hay un interés por mantener el diálogo en un mundo con múltiples desafíos, convulsionado por conflictos armados, por crisis ambientales, energéticas y demás.

¿Cuáles son los compromisos que se esperan concretar en esta cumbre?

Se espera concretar compromisos en materia de lo que se denomina la triple transición: la transición a energías limpias y sostenibles, la transición ambiental y la transición digital, porque la cuestión digital, las tecnologías de la información, las comunicaciones, el desarrollo, la profundización, la inteligencia artificial pues son cosas que aparecen como prioridades en este proceso birregional.

¿Y cuál será la labor de Colombia?

Colombia es la sede de la cumbre en su condición de la presidencia pro tempore de la Celac. Ese es un proceso que se lleva a cabo a lo largo de un año: Colombia la recibió el 10 de abril de este año. Entonces, estatutariamente, al país que ejerce la presidencia pro tempore de la Celac le corresponde mantener vivo el mecanismo, ese diálogo entre los 33 países de la región y sobre todo también mantener vigente y avanzar en la concreción de resultados específicos frente a lo que dentro de la Celac se denominan los socios extrarregionales.

Precisamente a inicios de este año ocurrió el foro entre China y la Celac...

Uno de los seis socios extrarregionales es justamente la Unión Europea. Hay otros como China, la India, el Consejo de Cooperación del Golfo, Türkiye, la Unión Africana. Hay que recordar también que esas temáticas y esos asuntos prioritarios son acordados y son definidos entre los países de la Celac y llevan a la mesa con los demás socios, siendo en este caso la Unión Europea.

En ese foro en China estuvieron presentes, además del presidente Gustavo Petro, los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Chile, Gabriel Boric. ¿Está confirmada la asistencia de jefes de Estado para esta cumbre?

El foro China-Celac, estatutariamente, es un foro ministerial, es decir, de ministros de Relaciones Exteriores. La presencia de tres presidentes de la región en Beijing, obedeció a una invitación especial que el presidente Xi Jinping le extendió a cada uno de estos líderes, pero también a que, en lo bilateral, Brasil y Chile ya tenían previstas visitas a China por esa misma fecha. Por supuesto, pues contar con la participación al más alto nivel del país que tiene la presidencia pro tempore es algo tradicional, entonces allí está la una de las razones por las cuales el señor presidente Gustavo Petro decidió asistir a esa instalación del foro en China. La cumbre Celac y Unión Europea sí es una cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno.

¿Y en este momento hay algún jefe de Estado confirmado para asistir?

Tenemos varios. Algunos países, sobre todo del lado europeo, nos han pedido, por razones que ellos tienen, seguramente será por cuestiones de seguridad o de terminar de afinar sus agendas, han pedido no anunciar públicamente su presencia. Hemos confirmado, de los 27 jefes de Estado de Europa, alrededor de un 35 o 40 % a la fecha. Similar situación ocurre con los países de América Latina y el Caribe.

El presidente Petro se encuentra en Bélgica con una agenda enfocada, en parte a esta próxima cumbre. ¿Qué se espera de esa visita?

Es la Dirección de Europa la que se encargó de afinar todos los detalles de la agenda, los encuentros y demás que el señor presidente vaya a tener. Lo que sí se espera es que con los interlocutores con los que el señor presidente se reúna o con quien pueda interactuar y también la señora canciller [Rosa Villavicencio], es reiterar, reafirmar esa importancia para Colombia, así como los países de la Unión Europea, de estar en Santa Marta en la cumbre.

🇨🇴🤝🇩🇪 La Canciller @ryvillavicencio sostuvo una reunión bilateral con el Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, @JoWadephul, quien confirmó la asistencia del Canciller Federal y jefe de Gobierno, @_FriedrichMerz, a la IV Cumbre CELAC–UE que se realizará en Santa… pic.twitter.com/5WZTkLETSX — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 8, 2025

Paralelo a la cumbre habrá dos foros: uno de sociedad civil y otro empresarial. ¿Cuáles son las expectativas?

Son dos eventos, por supuesto, oficiales de la cumbre. Esos dos encuentros también hacen parte de lo que es el procedimiento mismo de la cumbre de manera estatutaria. En lo que tiene que ver con el foro empresarial, el énfasis es poner en contacto y en diálogo a pequeños, medianos empresarios, buscar oportunidades justamente de crecimiento empresarial entre las dos regiones. Cada una de las dos regiones lleva a cabo un proceso interno propio para hacer la selección de estos empresarios y de igual forma ocurre para el encuentro de sociedad civil.

Hay temáticas allí puestas sobre la mesa para conversar la cuestión de juventud, de género, la empleabilidad juvenil. También que los empresarios discutan acerca de cómo hacemos para que en el mundo ya empresarial la cuestión de la transición digital o la inteligencia artificial.

Algo que ha buscado el gobierno Petro es expandir el panorama en materia de inversión extranjera. ¿Hay reuniones planeadas con ese fin para esta cumbre?

No sería 100 % correcto afirmar que será un foro empresarial Colombia-UE. Por supuesto que no, porque la idea es que sea empresarios de la Celac, de los 33 países de la región, y en eso creo que es clara la línea de acción del gobierno de propiciar estos encuentros y facilitar las plataformas de diálogo, no solamente entre los sectores empresariales pequeños, microempresarios colombianos, por ejemplo, sino también de los demás países de la región.

Parte de la labor es el hecho mismo de propiciar el espacio, de liderar que ese espacio se lleve a cabo. Ya lo que será, por supuesto, incidir o determinar cuáles puedan ser los compromisos entre empresarios o entre organizaciones de la sociedad civil, corresponde precisamente a cada uno de ellos.

Con la visita de la vicepresidenta Francia Márquez a África se habló de la posibilidad de abrir más canales con otro de los socios extrarregionales de la Celac: la Unión Africana. ¿En qué va eso?

El ejercicio de la presidencia pro tempore de la Celac conlleva esa responsabilidad importante de hacer visible a la región frente a otros actores globales. Bajo el liderazgo de la señora vicepresidenta y la señora canciller ya logramos concretar en la tercera semana de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, encuentros entre los cancilleres y vicecancilleres de la Celac y estos socios extrarregionales.

La Vdpta. @FranciaMarquezM llegó a Abuya, donde fue recibida por altos funcionarios del Gobierno de Nigeria, la última parada de la III visita oficial del Gobierno de Colombia a África para profundizar la cooperación en comercio, cultura y diplomacia.#ColombiaEnÁfrica pic.twitter.com/sU3vrrfxyd — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) September 1, 2025

¿Se llegó a algún compromiso?

Fue una reunión que contó con la presencia de la señora vicepresidenta Francia Márquez y allí estuvo presente el secretario general de la Unión Africana y el presidente del Consejo de la Unión Africana, que es el canciller de Angola. El compromiso que allí se adquirió como con esa perspectiva de liderazgo y de afianzar el vínculo entre la Celac y la Unión Africana, es llevar a cabo una cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno entre la Celac y la Unión Africana el próximo año, en marzo, en Colombia.

Teniendo en cuenta que el encuentro en Santa Marta ocurrirá en un mes, ¿cómo ha sido el diálogo con las autoridades locales?

Para dar todo el detalle posible sí escapa a mi resorte porque es una cuestión del manejo de la Dirección del Protocolo de la Cancillería y de la Jefatura de la Casa Militar de Presidencia, el Ministerio de Defensa y demás entidades. Pero la generalidad del proceso es que se está alistando la casa para recibir esta cumbre tan importante para el país y para la región. Se están haciendo procesos de adecuaciones logísticas y ya se han llevado a cabo al menos unas entre cinco y seis visitas de avanzadas de logística y protocolo a la ciudad de Santa Marta, incluyendo las autoridades del departamento de Magdalena y de la ciudad de Santa Marta, con la Policía, las Fuerzas Militares, la Aeronáutica Civil y todo lo que corresponde.

