La alianza que busca impulsar el consumo de carne de cerdo en las regiones

La alianza para promover el consumo de carne de cerdo en las regiones Foto: Pixabay.

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Porkcolombia anunció este 8 de octubre una alianza con Tulio Zuloaga, creador de contenido conocido como Tulio Recomienda, para recorrer 10 ciudades del país y mostrar otras posibilidades gastronómicas de esta proteína. La serie visitará Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Cartagena, Bucaramanga y Pereira, con contenidos que irán desde recetas para preparar en casa hasta propuestas de restaurantes y cocinas populares.

Es una apuesta en la que las diferentes regiones de Colombia podrán apelar a conocimientos gastronómicos y su cultura culinaria para utilizar el cerdo y poder crear nuevas ofertas que podrían incluso impactar sectores como la economía, el turismo o la canasta familiar.

"Es una apuesta por acercar la carne de cerdo a la vida cotidiana de los colombianos, desde la innovación, la cultura y el orgullo por lo nuestro", asegura Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia.

La iniciativa llega después de un año de crecimiento para el sector, donde, según el balance económico de Porkcolombia, el consumo per cápita de carne de cerdo alcanzó los 15,8 kilogramos en 2025, frente a los 14,7 kilos de 2024. El aumento fue de 1,1 kilogramos por persona en un año. En total, el consumo aparente de carne de cerdo y sus subproductos llegó a 840.633 toneladas, un 8,5 % más que en el periodo anterior.

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El crecimiento también se reflejó en la producción nacional, que llegó a 663.875 toneladas en 2025, un incremento del 9,1 % frente a 2024. De acuerdo con el mismo informe, Colombia se ubicó como el cuarto productor de carne de cerdo en América Latina, detrás de Brasil, México y Argentina.

Para este año, la campaña proyecta un consumo de 17 kilos por persona. El informe económico de Porkcolombia, sin embargo, contempla una previsión sectorial de 16,5 kilos para 2026. La diferencia entre ambas cifras muestra que se trata de estimaciones y no de un resultado consolidado: el dato definitivo dependerá de cómo evolucione el mercado durante los próximos meses.

Una proteína, varias cocinas

La presencia del cerdo en la alimentación colombiana tiene una historia que se cuenta de manera distinta en cada región. En Tolima y Huila, la lechona y los tamales forman parte de las preparaciones más reconocidas. En Antioquia, el chicharrón ocupa un lugar destacado en la bandeja paisa, mientras que en Bogotá y el altiplano cundiboyacense la carne de cerdo aparece en tamales y platos de cocina tradicional.

En el Valle del Cauca, las marranitas —preparadas con plátano y chicharrón— son una muestra de cómo los ingredientes y las técnicas locales transforman una misma proteína. En otras zonas, como la región Caribe y el Pacífico, las tradiciones culinarias incluyen una presencia importante de pescados, mariscos, tubérculos y plátano, de acuerdo con las características de cada territorio. Esto no significa que el cerdo esté ausente de esas mesas, sino que comparte espacio con otros productos y costumbres.

Las diferencias también aparecen en las prácticas cotidianas. Un estudio publicado en 2022 en la revista Frontiers in Food Science and Technology, basado en información de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015, examinó los patrones alimentarios de 16.216 personas entre los 15 y los 64 años. La investigación identificó patrones relacionados con frutas, verduras y lácteos; preparaciones tradicionales con cereales, tubérculos, fritos y carnes; y un patrón caracterizado por comida rápida, bebidas azucaradas y productos empacados.

El estudio ayuda a entender por qué los hábitos alimentarios no pueden resumirse en una sola receta nacional. Lo que se compra y se cocina está relacionado con la cultura, los ingresos, la disponibilidad de alimentos y las prácticas familiares. En ese contexto, la carne de cerdo puede aparecer tanto en preparaciones tradicionales como en platos que buscan adaptarse a nuevas formas de cocinar.

El reto de llegar a más hogares

El crecimiento del consumo ha estado acompañado por una expansión de la producción. En 2025, el beneficio formal de ganado porcino llegó a 6,58 millones de animales, un aumento del 6,4 % frente a 2024. Antioquia concentró el 41,8 % del total, mientras que Cundinamarca, Valle del Cauca y Meta también tuvieron una participación importante en la actividad porcícola. Son cifras que permiten identificar dónde se concentra buena parte de la producción, aunque no indican necesariamente qué departamentos consumen más carne de cerdo.

La distribución del producto también revela diferencias entre las regiones. Según Porkcolombia, Bogotá fue el principal destino de los cerdos movilizados desde otros departamentos en 2025, con una participación del 40,3 % de ese inventario recibido. Meta, Antioquia y Boyacá fueron los principales lugares de origen. El dato muestra la importancia de las cadenas de abastecimiento que conectan la producción rural con los mercados urbanos.

Aun así, el aumento de la oferta y del consumo no significa que todos los hogares incorporen esta proteína de la misma manera. La frecuencia de compra, el precio de los cortes y las preferencias culinarias influyen en las decisiones de los consumidores. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, coordinada por entidades como el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aborda precisamente la relación entre alimentación, condiciones sociales y diferencias territoriales. Su edición de 2015 entrevistó a 151.343 personas en 44.202 hogares de 295 municipios.

Para Porkcolombia, el siguiente paso consiste en ampliar las ocasiones de consumo. La campaña busca que el público explore cortes y preparaciones distintas de las que suelen asociarse con el cerdo, como la costilla, el chicharrón y el lomo. La intención es acercar el producto a las comidas diarias y mostrar alternativas que puedan prepararse en casa, además de las propuestas que ofrecen restaurantes y cocinas populares.

“La carne de cerdo colombiana tiene un potencial enorme que aún estamos descubriendo. Las personas en Colombia aún piensan que el cerdo solamente es costilla, chicharrón o lomo, pero el cerdo es mucho más. Y esta serie busca precisamente eso, acercar a las personas a nuevos cortes, nuevas formas de prepararla, perderle el miedo a explorar y entender que es una proteína versátil, accesible y llena de posibilidades”, señala Tulio Zuloaga. El creador considera que todavía hay consumidores que relacionan esta proteína con un repertorio limitado de platos. La serie pretende ampliar esas referencias y mostrar posibilidades que se adapten a diferentes ocasiones y presupuestos.

Los contenidos se publicarán progresivamente en las cuentas de TikTok e Instagram de Tulio y Pork Colombia hasta finales de año. El recorrido permitirá mostrar recetas y propuestas culinarias en 10 ciudades, aunque la campaña no presentó cifras que permitan anticipar qué regiones tienen mayor potencial de crecimiento ni cómo se distribuirán los contenidos según los hábitos de cada mercado.

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Con un consumo per cápita que pasó de 11,3 kilos en 2019 a 15,8 en 2025, la carne de cerdo ha ganado terreno en la alimentación colombiana. El reto ahora será convertir ese crecimiento en una presencia más diversa en las cocinas del país, donde las tradiciones, los ingredientes y las maneras de compartir la comida siguen marcando la diferencia entre una región y otra.