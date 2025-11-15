Así fue el concierto de Beéle en Bogotá: invitados sorpresa y anuncios musicales

La “ola caribeña” comenzó a sentirse hacia las 10 de la noche, cuando un telón verde descendió para revelar un escenario adornado con plantas tropicales. Así arrancaron dos horas cargadas de ritmos afrocaribeños, reguetón y toques de pop. La aparición de Beéle fue recibida con ovaciones por parte del público.

La primera canción de la noche fue “Anhelame”, de su álbum Borondo. Con luces, ráfagas de fuego y un grupo de bailarinas, el barranquillero puso a vibrar al Movistar Arena desde el primer momento. Luego, bromeó con sus fans: “Si el Carnaval dura cuatro días, ¿por qué yo no puedo hacer seis fechas?”, comentario que provocó risas entre los asistentes.

El repertorio continuó con temas como “No Tiene Sentido”, “Top Diesel”, “Que Te Vaya Bien” y “Morena”. Uno de los momentos más emotivos llegó con la aparición sorpresa de Nanpa Básico, con quien interpretó “Hasta Aquí Llegué”.

“Es un placer para mí estar en Bogotá, la ciudad que me abrió las puertas. De Barranquilla me vine directo para cumplir mi sueño. Para dar la bienvenida a mis seis Arenas, de aquí pa’lante: que pase lo que tenga que pasar y se baile lo que se tenga que bailar”, agregó.

A mitad del concierto, el artista se trasladó a una segunda tarima ubicada en el centro del Movistar, en la localidad de Platea, donde los asistentes pudieron verlo aún más cerca. Allí interpretó “Loco”, la canción con la que saltó a la fama a los 16 años, y anunció dos grandes noticias: un nuevo sencillo junto a Ozuna y un próximo álbum titulado Uff.

La sorpresa mayor de la noche llegó justamente con la aparición del puertorriqueño Ozuna, quien lo acompañó en “Alé, Alé”. Luego, en solitario, el “Oso” interpretó “Farsante” mientras lucía la camiseta de la Selección Colombia.

Para el cierre, Beéle desató la euforia con éxitos como “Mi Refe”, “Si Te Pillara” y “Frente al Mar”. Pero el momento más vibrante lo marcó “La Plena”, que puso de pie a las más de 14.000 personas presentes y retumbó en todo el Movistar Arena.

Aún quedan cinco fechas más, en las que el cantante promete seguir sorprendiendo a su público en este histórico sold out múltiple.

