Beéle: La estrella del afrobeat que llenó el Movistar Arena seis veces

El artista colombiano se encuentra en uno de los momentos más significativos de su carrera: la presentación oficial de “Borondo”, su álbum debut, con una serie de seis conciertos consecutivos en Bogotá en el Movistar Arena los días 14, 15, 16, 17, 26 y 27 de noviembre del 2025.

Estos conciertos consolidan a Beéle como uno de los artistas más destacados del nuevo sonido urbano caribeño. Su álbum, que cuenta con 26 temas, es una mezcla de ritmos afrocaribeños, reguetón y pop contemporáneo, reflejando su evolución artística y su identidad multicultural.

¿Quién es Beéle y cuántos años tiene?

Su nombre de pila es Brandon de Jesús López Orozco, pero es conocido en el mundo artístico como Beéle, que proviene de la pronunciación de las iniciales de su primer nombre y primer apellido “B.L.”. El cantante y compositor nació el 30 de septiembre del 2002 en Barranquilla, pero su familia lo llevó por un tiempo a Maracay, Venezuela, donde terminó de conectarse con los sonidos del caribe que hoy son muy característicos en su música.

El cantante de 26 años creció en un hogar donde la música era una parte fundamental de su cotidianidad. Estuvo rodeado de salsa, champeta y música africana de los años 80 y 90. Estos sonidos marcaron su vida.

Desde muy joven comenzó a crear sus primeras canciones. Su sueño de convertirse en un artista profesional era cada vez más grande. Aunque actualmente su música es conocida por la mezcla del afrobeat y sonidos urbanos, al principio se inspiró en leyendas como Joe Arroyo, Diomedes Díaz y El Binomio de Oro, que fueron fundamentales en la construcción de su identidad musical. Ese entorno diverso en el que creció fue la clave que más tarde lo hizo destacar en la industria con un sonido global con un toque caribeño que lo define.

Los inicios de Beéle en el afrobeat

Un momento clave en su trayectoria artística sucedió cuando tenía 12 años y escuchó “Aye”, una canción del artista nigeriano-estadounidense Davido. Ese tema lo conectó de inmediato con el afrobeat, un estilo que resonó profundamente en su alma caribeña.

A los 16 años, hizo su debut en el mundo de la música con su tema “Loco”, lanzado bajo el sello Hear This Music. Este afrobeat marcó el comienzo de una carrera prometedora. Durante la pandemia de 2020, el remix de “Loco”, en colaboración con Farruko, Natti Natasha y Manuel Turizo, hizo que Beéle apareciera por primera vez en las listas de Billboard, donde alcanzó el puesto número 18 en Latin Digital Song Sales.

Desde entonces, ha colaborado con grandes artistas como Feid, Rauw Alejandro, Myke Towers, Maluma y Piso 21. En 2025 con “Mi refe”, junto a Ovy on the Drums, alcanzó el octavo puesto en Latin Rhythm Airplay, y con “La Plena (W Sound 05)”, en colaboración con W Sound y el mismo productor, conquistó su primer número uno en el Billboard Argentina Hot 100.

El artista asegura que a lo largo de su carrera ha procurado no parecerse a nadie; esa, según él, es la clave de su éxito. En una oportunidad dijo en una entrevista para Billboard: “Mi encuentro con la música es siempre inesperado. Para mí es una relación de mi vida cotidiana. He tenido que vivir de la manera que vivo para poder hacer las canciones que estoy haciendo. Yo me expreso. Mi corazón habla, mis emociones hablan y se conectan con el público. Yo no solo hago música, hago arte”.

Gracias a “Borondo”, su más reciente álbum, Beéle logró alcanzar hitos impresionantes: se convirtió en el artista colombiano más escuchado en Spotify y mantuvo varias de sus canciones en lo más alto de las listas. Además, gracias a este proyecto musical, el artista hizo ‘sold out’ en el Movistar Arena de Bogotá en seis fechas durante noviembre de este año.

Las polémicas y escándalos más sonados de Beéle

Su carrera musical es exitosa; sin embargo, en su área personal ha tenido que enfrentar una serie de sucesos que se convirtieron en foco mediático. Llegó a pesar 134 kilogramos, y la obesidad en grado 3 estaba afectando su bienestar, pero con determinación, logró transformar su estilo de vida. Adoptó hábitos más saludables que no solo mejoraron su salud, sino que también lo prepararon para las exigentes presentaciones en vivo que marcarían su carrera.

Uno de los temas más comentados fue su polémica ruptura con Camila Rodríguez, conocida como Cara, quien, además de su esposa, fue su mánager de gira, corista y madre de sus dos hijos. En 2024, tras su separación, la creadora de contenido decidió usar un podcast para contar su versión de la historia, acusando a Beéle de infidelidad y compartiendo detalles íntimos de su relación.

“Sí, sí he sido infiel. Creo que soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores. Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, he sido muy inmaduro en muchas ocasiones. Tomé una carrera grandísima desde los 16 años, creo que he tomado suficiente tiempo de tomar buenas decisiones y de equivocarme y seguir para adelante”, dijo el artista en una entrevista con Los40.

Cara, además mencionó que él no estuvo presente durante el nacimiento de su segundo hijo, un momento que la llevó a cuidados intensivos por una preeclampsia, y afirmó haberlo apoyado económicamente al inicio de su carrera.

El artista respondió públicamente a través de sus redes sociales, descalificando las declaraciones y acusando a su exesposa de perjudicar su imagen pública. El conflicto escaló a nivel legal, resultando en medidas de protección a favor de Beéle. Estas salvaguardas incluían la obligación de Cara de no realizar ningún acto que pudiera dañar la reputación o integridad del artista, la prohibición de difundir material que invada su privacidad, y la facilitación de la comunicación entre Beéle y sus hijos. Además, se ordenó que la creadora de contenido comenzara un proceso terapéutico para manejar sus impulsos y emociones.

Otra controversia que protagonizó el artista fue con Isabella Ladera, quien fue su pareja tras su separación de Cara. La venezolana lo acusó en el Tribunal de Circuito del Condado de Miami-Dade, de ser responsable de la filtración de un video íntimo. La demanda sostiene que en varias ocasiones, la modelo le pidió al artista de 23 años que borrara el material íntimo que ambos habían grabado. Después de su ruptura, exactamente el 7 de septiembre de 2025, una copia del video se volvió viral en plataformas como WhatsApp y X. En un comunicado público, Ladera calificó lo sucedido como “una de las traiciones más crueles” y lo consideró una forma de violencia de género. El cantante negó su supuesta responsabilidad, asegurando que también fue víctima.

Tras esos escándalos, todo parece indicar que Beéle se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. En redes sociales se ha rumorado que, supuestamente, estaría saliendo con Sara Orrego, una joven modelo y creadora de contenido paisa de 28 años. Hasta el momento, el artista no ha confirmado o desmentido esa información. Las especulaciones surgieron luego de que el cantante publicara una foto donde aparece abrazando a la influenciadora.

Beéle y Shakira juntos en ‘Hips Don’t Lie’

Su reciente colaboración con Shakira en la versión especial de “Hips Don’t Lie”, que el público conoció en octubre de 2025, marca un momento clave en la carrera del barranquillero, consolidándolo como uno de los artistas emergentes más brillantes de Colombia. Junto a Shakira y Ed Sheeran, Beéle trae su estilo urbano y caribeño, en una colaboración que no solo lo sitúa en el mapa global, sino que también representa un reconocimiento a su talento.

Los desafíos, la atención de los medios y la presión propia de la industria hacen sido parte de su historia, pero también han contribuido a su crecimiento artístico, impulsado por colaboraciones estratégicas y una presencia constante en la escena musical.