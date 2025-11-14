Concierto de Beéle en Bogotá: a qué hora inicia, a qué hora acaba, setlist y más

Beéle está listo para conquistar Bogotá con su gira ‘Frente al mar’, que incluye seis conciertos y que marca su debut en el Movistar Arena. El artista barranquillero, quien se ha destacado en la escena musical urbana actual, promete un gran espectáculo y un repertorio con sus mejores éxitos.
¿Cuándo son los conciertos de Beéle en el Movistar Arena de Bogotá?
Tras hacer ‘sold out’ en su primer Movistar Arena, Beéle tuvo que abrir nuevas fechas para que sus fanáticos n Bogotá disfruten de sus canciones en vivo. En total, el artista, cuyo nombre real es Brandon de Jesús, completó seis fechas: 14, 14, 16, 17, 26 y 27 de noviembre.
Estos conciertos hacen parte de la presentación de su álbum debut, BORONDO, que cuenta con 26 canciones y ha ayudado a consolidar su lugar en el género urbano.
¿A qué hora comienza y a qué hora termina el concierto de Beéle en Bogotá?
El primer show será esta noche. Las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 7:00 p.m. y se tiene programado que el concierto comience sobre las 10:00 p.m. Aproximadamente, su presentación tendrá una duración de 2 horas, lo que significa que, sobre casi la medianoche estaría terminando el concierto.
Setlist concierto Beéle Bogotá 2025
De acuerdo con Los40, esta sería la lista de canciones que el artista de 23 años interpretaría en sus conciertos:
- ‘I miss you’
- ‘Anhélame’
- ‘Loco’
- ‘Aloha’
- ‘En la mía’
- ‘Santorini’
- ‘Calor’
- ‘Borondo’
- ‘Una curita por favor’
- ‘Estrella fugaz’
- ‘Hasta aquí llegué’
- ‘Inolvidable’
- ‘Quédate’
- ‘Ya q’
- ‘Hotel east’
- ‘Hiekka’
- ‘Dios me oyó’
- ‘Volver’
- ‘Top diesel’
- ‘No tiene sentido’
- ‘Vagabundo’
- ‘Mi refe’
- ‘La plena’
- ‘Sobelove’
- ‘Morena’
- ‘Si te pillara’
- ‘Frente al mar’
- ‘Time and space’
- ‘Una noche más’
Recomendaciones para el concierto de Beéle en Bogotá
- Usar medios de transporte masivos.
- Llegar con un grupo de amigos y cuidar sus pertenencias.
- Por seguridad, habrá requisa en la entrada.
- Los menores de edad deben estar acompañados de un mayor de edad.
- No se tolera ningún tipo de discriminación ni actos de violencia en contra de ningún asistente.
- Se recomienda llegar temprano para disfrutar del show.