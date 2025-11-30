Así fue el concierto de J Balvin en Medellín con Daddy Yankee, 50 cent y más momentos épicos

El Atanasio Girardot y los más de 40.000 asistentes a “Made in Medellín” fueron testigos del que para muchos está entre los mejores conciertos del género urbano en Colombia. Con un espectáculo que duró siete horas y un repertorio que incluyó a más de 20 artistas en tarima, Jose creó una noche musical mágica llena de sentimientos y momentos memorables para él, los fanáticos y su equipo de trabajo.

Desde las 4:00 p.m. las gradas del Estadio Atanasio Girardot se empezaron a teñir de naranja con las flores que cada asistente recibió a en la entrada del concierto; un detalle con el que “el niño de Medellín” quiso rendir homenaje a su casa, la “ciudad de la eterna primavera”.

De a poco cada espacio del estadio se empezó a llenar, y la lluvia que en algunos momentos caía en el sector no fue impedimento para que los asistentes siguieran esperando con el mismo entusiasmo al cantante paisa. El tiempo y el clima jugaron a favor, y pasadas las 8:00 p.m., hora en que el artista saltó al escenario, la lluvia cesó, y el cielo se despejó durante las siete horas del concierto.

Su entrada a tarima fue solo una demostración de lo que se vería durante toda la noche: mucha energía, decenas de bailares, juego de luces y pirotecnia, explosión de colores y montaje de nivel internacional.

La canción con la que se abrió el show fue “Blanco”, de su álbum “colores”. Desde ahí y hasta las 3:00 a.m. a los fanáticos les esperaban decenas de sorpresas que, como lo manifestó Dj Pope en entrevistas previas, se planificaron desde hace varios meses.

La primera de ellas fue Reykon, el cantante con el que Balvin empezó a poner al reguetón colombiano en el mapa hace 20 años. Esta aparición marcó el reencuentro de dos pioneros del genero en el país. “Gracias por esta invitación, gracias por todas las puertas que has abierto, que Dios te bendiga de todo corazón”, fueron las palabras que el cantante de “La santa”, le dedicó a Jose Álvaro.

Durante la velada, hubo un viaje musical que recorrió los inicios del reguetón, no solo en Colomba, sino también en Puerto Rico. De La Guetto, Jowell y Randy, Tito el Bambino, Golpe a Golpe, entre otros, se encargaron de revivir los himnos urbanos clásicos, mientras que, Kris R, Feid, Ryan Castro, Kapo y más llevaron los hits tendencia al estadio.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando J Balvin y Maluma compartieron escenario, pues “Don Juan” se arrodilló a los pies de Jose como muestra de respeto y admiración, además demostrando que los problemas que tuvieron en el pasado, quedaron atrás. Esto concluyó con un emotivo abrazo que provocó la ovación de todo el estadio.

“Te has vuelto un hermano para mí, y toda Colombia quiero que sepa lo mucho que lo amo, que lo respeto, que de ser una de mis grandes competencias se ha vuelto uno de mis mayores hermanos, y fuera de eso compartimos lo más importante de la vida, que somos padres de familia, y eso nos hizo madurar a los dos, compartir de la vida y hablar de lo que verdaderamente importante que es la familia. Vos sos un parcero, un hermano, eres Juan Luis Lodoño para mí y yo soy Jose Álvaro Osorio para vos."

Otro momento nostálgico se llevó a cabo instantes previos a la canción “Río”, pues el artista antioqueño lloró en tarima tras un video proyectado de Valentina Ferrer, su esposa, y su hijo Rio, felicitándolo por su concierto. Ellos no pudieron asistir al show.

Dos de las grandes sorpresas de la noche fueron las apariciones del rapero estadounidense 50 cent, quien incluyó “In da club”, una de sus canciones más emblemáticas y exitosas de su repertorio, y Daddy Yankee, que tras retirarse de los escenarios hace unos meses volvió a tarima para cantar su reciente sesión con Bizarrap y “Sonríele”.

“Made in Medellín” fue más allá que un concierto, fue la reafirmación del vínculo entre J Balvin y la ciudad que lo vio crecer, y marca un hito la historia del género urbano en Colombia.

Invitados de J Balvin en Medellín

Reykon

Golpe a Golpe

Rayo y Toby

Final

Nio García

Eladio Carrión

J Quiles

Lenny Tavárez

Jory

Kris R

Hugel

Lennox

Ryan Castro

Kapo

De La Getto

Jowell y Randy

Tito el Bambino

Maluma

Farruko

Dj Snake

Chencho

Feid

50 Cent

Yandel

Daddy Yankee

Setlist de J Balvin en Medellín