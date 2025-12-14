Así fue el show de J Balvin en Bogotá: 17 invitados y la sorpresa de Valentina Ferrer y Río

Luego de su imponente presentación en ‘Made in Medellín – Ciudad Primavera’, donde compartió tarima con artistas de la talla de 50 Cent, Maluma, Yandel y Farruko, las expectativas para la capital eran altas. El paisa cumplió con las expectativas.

Sobre las 8:00 p.m., J Balvin dio inicio a más de cinco horas de espectáculo, transformando a Bogotá en una verdadera ‘Ciudad Primavera’. El público fue testigo de una experiencia sin precedentes, que reafirmó el liderazgo del artista colombiano en la escena musical global.

Jorge Barón le dio “a patadita de la buena suerte” a Balvin

Balvin, que abrió la noche con ‘Blanco’, canción de su álbum Colores, sorprendió a los espectadores cuando invitó al escenario a Jorge Barón, ícono de la televisión colombiana, quien le dio la famosa “patadita de la buena suerte” y expresó lo orgulloso que estaba de su éxito.

“Bienvenidos a Ciudad Primavera. Mi nombre es José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin. Mi única misión es que ustedes pasen una noche impresionante y feliz. Este es un concierto para rumbear con ustedes, no para mi ego”, expresó el artista.

Reykon, Nio García y más en el escenario

La cuota de invitados colombianos no tardó en llegar. El dúo cartagenero Dragón y Caballero fue el primero en aparecer, interpretando ‘Fruta prohibida’. Luego se sumaron Blindaje 10 con ‘Amigos especiales’, Jiggy Drama con ‘La fuga’ y Reykon, quien “rompió la tarima” con ‘La santa’.

El turno internacional llegó con Zion, quien junto a J Balvin interpretó el clásico ‘Otra vez’. También hicieron presencia Jory, Nio García y De La Ghetto. Al igual que en Medellín, Justin Quiles y Lenny Tavárez se unieron a la fiesta en El Campín.

Uno de los momentos más simbólicos de la noche fue la aparición de un girasol gigante sobre el escenario, representación de ‘Ciudad Primavera’, concepto con el que Balvin rindió homenaje a su tierra, su gente y sus raíces. El artista paisa lució un vestuario inspirado en esta temática, mientras interpretaba ‘6:00 a.m.’.

Nicky Jam también cantó con J Balvin

Minutos después de la medianoche, el escenario recibió a Cosculluela, con quien cantó ‘Si tú no estás’, y a Arcángel, con quien interpretó ‘Imagínate’. Nicky Jam, Uno de los artistas más queridos por el público colombiano, se unió al show para cantar “X”. Además, Balvin anunció que “Nicky” se presentará en Bogotá el próximo año.

El estadio se “pintó” de verde con la llegada de Feid, quien apareció con un arbolito de Navidad, encendiendo oficialmente la fiesta decembrina y desatando la euforia del público.

Valentina Ferrer y Río sorprendieron a Balvin

Hacia las 2:00 a.m. los asistentes al evento vivieron uno de los momentos más emotivos de la noche: Valentina Ferrer y Río, su hijo, sorprendieron a J Balvin en el escenario. “Esa es mi familia, mi mujer que amo tanto y mi hijo Río, el Godzilla que hoy está de Spiderman, que me sorprendieron es porque no tenían la Green Card, Valentina, para venir a Colombia y no me pudo acompañar en el concierto en Medellín, y me engañaste diciendo que estabas en una fiesta con Río en Nueva York”. El artista, que dijo que con esa sorpresa ya podía dormir tranquilo porque tenía a su familia con él, interpretó la canción dedicada a su primogénito, provocando lágrimas y aplausos entre los asistentes.

Ed Sheeran y Balvin se unieron en el show

Poco después, Ed Sheeran, la gran sorpresa de la noche, emergió del ascensor en medio del escenario. La música urbana hizo una pausa para darle paso a la magia del británico, quien conquistó al público con ‘Forever My Love’, ‘Shape of You’ y ‘Perfect’.

El cierre del espectáculo llegó con himnos como ‘Mi gente’ y ‘Ritmo’, mientras el cielo se iluminaba con fuegos pirotécnicos. Los bailarines ondeaban banderas de Colombia y desfilaban personas disfrazadas de figuras emblemáticas del país como el sombrero vueltiao, la marimonda y el campesino colombiano.

Durante la noche, J Balvin repasó los grandes éxitos que lo consolidan como uno de los artistas más influyentes de la música urbana. ‘Ciudad Primavera’ fue más que un concierto: fue una declaración de amor a Colombia. Un sueño cumplido no solo para “el niño de Medellín”, sino también para las más de 40 mil personas que presenciaron el que, sin duda, podría considerarse uno de los mejores conciertos del año.

