J Balvin: el camino del pionero del reguetón en Colombia que se convirtió en estrella global

El sonido urbano que hoy lidera las listas globales tiene un nombre que transformó la música latina: J Balvin. El cantante se ha consolidado como uno de los artistas latinos más influyentes de los últimos tiempos. José Álvaro Osorio Balvin, como es su nombre de pila, no solo amplió los límites del reguetón, sino que también lo ha llevado a nuevas audiencias, fusionándolo con tendencias globales y transformándolo en un lenguaje universal. El artista nacido en Medellín el 7 de mayo de 1985 creció en un entorno de clase media y en medio de sonidos del hip hop, rock y reguetón que rodeaban su barrio. Su historia comenzó en las calles de Medellín, entre la quiebra familiar, trabajos duros y un sueño que parecía inalcanzable.

De la ‘Universidad de la calle’ a los grandes estadios

Una crisis económica marcada por la quiebra de un negocio familiar marcó su vida y sus ambiciones. Su objetivo era salir adelante, ayudar a José Álvaro Osorio y Alba Mery Balvin, sus padres, y encontrar un propósito. Fue entonces cuando se conectó con la música. Escuchaba grupos como Nirvana, Red Hot Chili Peppers y Sepultura. A los 16 años viajó a Estados Unidos en un intercambio: primero vivió en Oklahoma y luego se trasladó a Nueva York, donde se dedicó a estudiar inglés, trabajó en oficios varios como pasear perros y pintar casas, y se sumergió en una cultura musical mucho más amplia.

Al regresar a Colombia comenzó a estudiar Negocios Internacionales, pero dejó la carrera en séptimo semestre al darse cuenta de que su verdadero camino estaba en el mundo artístico. Formó parte de MDL, que hoy se conoce como “Universidad de la Calle”, un grupo de artistas de Medellín que fusionaban el rap y el reggaetón. Sus primeros pasos los dio en discotecas y bares de la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ donde adoptó el nombre de J Balvin y comenzó a forjar su propio sonido. Aunque pasó por muchos sacrificios y rechazos, siempre tuvo la firme convicción de que el éxito llegaría en algún momento.

Así fue el ascenso de J Balvin a las listas globales

En 2004, lanzó su primera canción, “Panas”, aunque no obtuvo el éxito que esperaba. Su reconocimiento comenzó a llegar en 2009 con “Ella me cautivó”, tema que recibió una nominación a Canción del Año en los Premios Nuestra Tierra. Luego, en 2010, “Sin compromiso” se convirtió en su primer gran éxito en Colombia, incluso alcanzando las listas de Billboard. En 2013, lanzó su álbum “La familia” junto con el sencillo “6 AM” junto a Farruko. Sin embargo, fue “Ay Vamos”, en 2014, el tema que lo llevó a la fama internacional y que lo hizo merecedor de su primer Grammy Latino a Mejor Canción Urbana. Su frase “Si necesitas reggaetón, dale” se ha convertido en un hito cultural.

En 2017, el fenómeno global “Mi Gente”, junto a Willy William, logró más de mil millones de vistas en YouTube. En el 2018 y 2019 colaboró con grandes artistas como Pharrell Williams en “Safari”, Cardi B en “I Like It”, Nicky Jam en “X”, y la española Rosalía en “Con altura”. Junto a Bad Bunny, lanzó “Oasis” y en 2020 recibió 13 nominaciones a los Grammy Latino, e incluso, la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Con su música y esos galardones, el paisa ha logrado llevar el reggaetón colombiano a todos los rincones del mundo, cantando exclusivamente en español.

Luchas internas, polémicas y reinvención de J Balvin

Aunque su ascenso ha sido imparable, Balvin se ha referido en varias oportunidades sobre las batallas personales que ha enfrentado en los últimos años. El cantante no ha estado exento de polémicas. En el 2021 propuso tomar acción con respecto a los Latin Grammy porque sentía que el género urbano no estaba recibiendo el reconocimiento que merecía. "Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Pd. Estoy nominado, para que no vengan con que estoy dolido", escribió en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.

Mensaje de J Balvin sobre los Grammy. Fotografía por: Tomada de X

La respuesta de Residente fue clara y directa: en una serie de videos, el puertorriqueño comparó la música de Balvin con “un carrito de hot dogs” y lo criticó fuertemente por no haber dicho lo mismo el año anterior cuando tenía 13 nominaciones. “Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?... Ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”.

Casi al mismo tiempo, estalló la controversia por el videoclip de “Perra” junto a Tokischa. El contenido del clip fue calificado como sexista, racista y misógino, razón por la que tuvo que ser retirado de YouTube. Finalmente, el artista se disculpó públicamente. La presión de la fama, los compromisos constantes y la carga emocional lo llevaron a enfrentar crisis de ansiedad y depresión. Por eso, durante unos meses el artista de 40 años se tomó un tiempo para reencontrarse consigo mismo, ser padre y reconectar con su esencia. Luego de esa profunda reflexión, regresó con la decisión de priorizar la autenticidad por encima de las expectativas externas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Concierto de J Balvin en Bogotá

Luego de su presentación en Medellín, el cantante antioqueño regresa a Bogotá con su gira ‘Made in Colombia - Ciudad Primavera’. Hoy, el artista llega al Estadio Nemesio Camacho El Campín: “Bogotá creyó en mí… y eso cambió mi historia para siempre. Han pasado años soñando con volver, darles más que un show brutal, una chimba de experiencia que esté a la altura de su energía y su vibra. Esto es más que un concierto. Es un homenaje a una ciudad que me abrió las puertas desde el día uno”, escribió en sus redes sociales.

Hasta el momento, no hay artistas invitados confirmados; sin embargo, ya suenan en redes sociales algunos nombres, entre ellos, Justin Quiles y Lenny Tavárez. Incluso, se especula que Nicky Jam también estaría.