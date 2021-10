“A veces nos relegan por viejos”: doña Ruca de ‘Vecinos’, sobre la televisión

María Margarita Giraldo es una reconocida actriz colombiana, hija de Teresa Gutiérrez, hermana de Miguel Varoni y tía de Majida Issa, quienes al igual que ella, también se enamoraron del mundo de la televisión, el cine y el teatro.

Es recordada por su participación en varias producciones, especialmente por su papel de ‘La Gringa’ en Don Chinche, Raquel Santos en Pasión de Gavilanes o el de Doña Ruca en Vecinos, que, actualmente, se encuentra al aire en las tardes del Canal Caracol. Debido a la pandemia y por circunstancias de la vida ha estado lejos de las pantallas.

Vecinos: Doña Ruca se defiende ante las humillaciones de Clara en casa de Tatiana- Caracol TV

¿Qué tanta falta te hace estar en televisión, teatro y cine?

“Me hace mucha falta. La última obra que hicimos, Cuando una carcajada se convierte en tos, fue en el 2019, y la idea en el 2020 era hacer giras y no se pudo, entonces hay un guayabo bastante fuerte. También los sets, las cámaras, los equipos de producción, la gente, me hace mucha falta, además venía con una sequía de televisión de tiempo atrás. Vengo desde hace rato sin trabajo. A veces lo relegan a uno por viejo, yo qué sé (risas)”.

“Yo llevo 46 años de profesión, y me ha tocado lucharla para mantenerme. Entonces, desgraciadamente, hoy en día hay muchos paracaidistas que dicen que los van a ver en la casa entonces que no cobran, pero muchas veces no hay mística, ese esfuerzo que hemos tenido nosotros, que nos hemos quemado las pestañas para mantenernos. Soy de las afortunadas que no me falta nada porque tengo la provisión por el programa que presento, y porque gracias a Dios, he tenido novelas con un éxito impresionante que se han vendido afuera, o se han repetido”.

¿Cómo te sientes después de tantos años volver a ver tu personaje de ‘doña Ruca’ en Vecinos?

“Me siento muy feliz y complaciendo a la gente, a mi público que me estaba pidiendo hace rato la repetición del proyecto. A pesar de los 12 años transcurridos, la gente sigue reconociéndome como Ruca, y los personajes han sido inolvidables. Estoy muy contenta de que la gente y yo misma podamos volver a disfrutar la producción”.

“Fue un personaje muy bien escrito, entonces no hubo ninguna dificultad para cogerle el carácter a doña Ruca. No más el nombre en México Ruca quiere decir vieja, entonces la gente me dice que hay una ruca en cada familia, una abuela, una tía, una mamá. Es un personaje muy humano, muy de nosotros, no fue nada difícil”.

¿Qué tiene María Margarita de Doña Ruca o viceversa?

" No soy tan de mal carácter, pero tal vez la ternura, el amor con su gente. Siempre uno le pone algo al personaje de uno mismo. Es un personaje con mucho carisma, porque la gente le tiene un cariño impresionante a doña Ruca”.