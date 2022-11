Actriz que trabajó con Leonardo DiCaprio asegura que el actor olía mal

Leonardo DiCaprio, el famoso Jack Dawson de Titanic, es uno de los actores más importantes de Hollywood, y su nombre se ha vuelto envuelto en rumores, algunos sobre su vida amorosa y otros, por las opiniones que expresan sus compañeros de set. Precisamente, antes que Leonardo participará en dicho filme, hizo parte del elenco de la adaptación de Romeo y Julieta, donde tuvo la oportunidad de trabajar con la actriz Miriam Margolyes, quien, hace unas semanas, en medio de una entrevista, señaló que el famoso tenía un olor desagradable.

En medio de la charla que la actriz sostuvo en el programa This Morning afirmó que, en aquel entonces, el hoy ganador del Óscar, en la categoría de Mejor Actor por su participación en El Renacido, tenía un olor particular, que realmente no era agradable.

No obstante, la artista se dio cuenta del ‘error’ que había cometido con sus declaraciones, y añadió que para aquel entonces el actor estadounidense era muy joven, y en el lugar donde se encontraban rodando la película hacía mucho calor, situación que pudo haber causado el olor.

“Estaba un poco maloliente porque hacía mucho calor en México”, respondió cuando le preguntaron por el famoso (…) Los muchachos… y él era muy joven en ese momento. No se hacen fragantes”, afirmo Miriam Margolyes

Luego de las declaraciones, los amantes del séptimo arte, así como los seguidores de DiCaprio, no dudaron en manifestar su inconformismo hacia la actriz, pues aseguraron que no era el momento adecuado para tratar ese tipo de temas.

Cabe mencionar que, el mismo Leonardo ha revelado algunas de sus prácticas de higiene, por ejemplo, en una ocasión, comentó que solamente se baña dos veces por semana. Además, DiCaprio también ha mencionado que no usa desodorante porque lo considera dañino para la naturaleza.