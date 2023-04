Adamari López rompió el silencio tras su salida de Telemundo: “estoy tranquila”

El 6 de abril, el mundo del espectáculo se sorprendió al conocer la noticia de la salida de Adamari López del programa Hoy Día, de Telemundo, el medio de comunicación en el que trabajó por más de 10 años.

Te puede interesar: Shakira le dedica emotivo mensaje a Carlos Vives: “tu legado es invaluable”

Se conoció la razón por la que, después de 11 años, Adamari López dejó, de manera sorpresiva, el matutino de Telemundo. Foto: Instagram - Instagram

Para sus seguidores y para el mundo del espectáculo, fue toda una sorpresa, sobre todo, porque se rumoró que la presentadora no sabía que le cancelarían el contrato.

Más noticias de Adamari López Video: Adamari López sorprendió con nuevo ‘look’ tras su salida de Telemundo Seguidores de Adamari López, expresentadora de ‘Hoy Día’, de Telemundo, quedaron sorprendidos con su cambio. Leer aquí: Video: Adamari López sorprendió con nuevo ‘look’ tras su salida de Telemundo Daniel Arenas se despidió de Adamari López: “todo pasa por algo” La salida de Adamari López, de Telemundo, ha generado múltiples reacciones. Daniel Arenas no se quedó callado y le dedicó unas sentidas palabras. Leer aquí: Daniel Arenas se despidió de Adamari López: “todo pasa por algo”

¿Qué dijo Adamari López sobre su salida de Telemundo?

Cuando se conoció la noticia, la puertorriqueña apareció en un video desde el set del matutino, despidiéndose de los televidentes. “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina”, dijo en ese momento.

Ahora, la celebridad volvió a dar unas nuevas declaraciones al respecto. “Me siento contenta pues porque tuve 11 años de trabajo maravillosos y solo tengo agradecimiento”, dijo ‘La Chaparrita de Oro’ para un medio mexicano. De igual manera, aseguró que la empresa tuvo razones para hacerlo y es completamente entendible. “Todo el mundo tiene talento, yo creo que la empresa sabe las decisiones que toma”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Finalmente, aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera por parte de sus seguidores. “Yo estoy agradecida con el público por ese apoyo tan lindo y tan grande que me han brindado ahora y durante mi carrera. Simplemente estoy tranquila y agradecida. No puedo decir más”.

¿A qué se dedica Adamari López luego su salida de Telemundo?

Una de las preguntas más frecuentes que le han hecho los cibernautas a la puertorriqueña, es sobre qué ha pasado con su vida luego de salir de Telemundo.

“Saben que yo en mis redes sociales soy súper activa y me encanta hacer reels y voy a seguir poniendo cosas, pero también voy a seguir disfrutando con mi hija y este tiempo de descanso que también ella se merece un tiempo para ella y ya más adelante veré qué es lo que viene”, aseguró la también actriz.