Video: Adamari López sorprendió con nuevo ‘look’ tras su salida de Telemundo

Durante las últimas semanas, el nombre de Adamari López se ha convertido en tendencia. Primero fue por su polémico beso con Daniel Arenas durante una emisión en vivo del programa Hoy Día, de Telemundo. Luego, por su repentina salida de ese medio de comunicación en el que estuvo por más de 10 años.

Hasta el momento, su futuro laboral es desconocido. Por ahora, la celebridad puertorriqueña ha estado publicando variedad de contenido en su cuenta de Instagram donde tiene 8,5 millones de seguidores. Allí, aparece disfrutando al máximo el tiempo con su hija Alaïa y, además, aprovechando para cuidar más de su cuerpo.

Nuevo ‘look’ de Adamari López

Después de casi 15 días de haberse hecho pública la noticia de su salida de Telemundo, Adamari López sorprendió al mostrar su nueva apariencia. Por medio de un video que ya cuenta con más de 42 mil likes, la presentadora mostró su cambio de apariencia.

Primero aparece completamente al natural, sin ningún filtro. Luego, muestra el cambio que tuvo con un maquillaje diferente al que suele usar normalmente. “Magia es lo que hace @marielabagnato Mírenlo hasta el final y cuéntenme si les gusta el resultado ¡los leo!”, escribió.

Sus seguidores quedaron sorprendidos con el cambio, asegurando que con y sin maquillaje se ve muy hermosa. “Bella Ada aunque te digo tú eres una de las pocas mujeres que se ve hermosa sin maquillaje”, “te ves mejor sin maquillaje”, “como sea te ves hermosa”, “para la magia se necesita belleza como la tuya”, “te muestras sin filtros a cara lavada, la belleza física es bonita, pero tú interior es lo más bello”, “preciosa de las dos maneras”, “te ves muy bonita sin maquillaje también. El maquillaje te quedó precioso”, son algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación.

¿Quién ocupará el lugar de Adamari López en Telemundo?

Esa es una de las preguntas más frecuentes entre los televidentes y seguidores del programa Hoy Día. De acuerdo con lo que se ha rumorado en redes sociales, uno de los nombres que ha sonado para ocupar el lugar de la conductora puertorriqueña en el matutino, ha sido el de Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera. “Para empezar no hay comparación, ella es toda una profesional en esto, yo no conozco mucho de esto, creo que lo podré aprender a hacer muy fácilmente, creo que sería otra perspectiva”, dijo hace unos días en el programa Chisme No Like, aunque no especificó si se trataba del programa de Telemundo.