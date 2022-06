¡Adiós Belinda! Christian Nodal y Cazzu sí son novios

Luego del sonado escándalo por la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, se conoció que el intérprete de Adiós amor ya se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

Christian Nodal y Belinda vivieron momentos muy especiales, como el de su compromiso, por supuesto, todo registrado en sus redes sociales. Foto: Instagram

En un principio, fue relacionado con Mariana Ríos, una despampanante modelo colombiana, con quien fue visto en varias oportunidades. Sin embargo, esa información nunca fue confirmada por ninguno de los dos, hasta que finalmente ese tema quedó en el olvido.

Más adelante, continuaron las polémicas por los motivos por los cuales Belinda y Nodal dieron por terminado su compromiso. Ha sido tanto el escándalo que, incluso, se ha llegado a decir que la ruptura fue por temas de plata.

Christian Nodal ya tiene nueva novia

Hace algunas semanas, se comenzó a rumorar que Christian Nodal, ex de Belinda, estaría sosteniendo un romance con la cantante Cazzu, luego de que fueran vistos muy cariñosos, tomados de la mano en una de las calles de Guatemala y después fueron captados dándose besos durante el Festival Primavera Sound en Barcelona, España, Sin embargo, hasta el momento no era confirmado.

Hace pocas horas, la revista People en español confirmó la noticia. De acuerdo con lo que citó el medio, una fuente cercana les dijo que efectivamente, sí están juntos.

Al parecer, el artista de música regional ya se hizo un tatuaje en honor a su nueva novia pues en su frente tiene una telaraña que muchos asocian con la cantante de trap, ya que ella utilizó una araña como símbolo de su nueva producción.

Según el programa Chisme no like, hace unos días Nodal habría presentado a Cazzu como su novia en una reunión familiar. Aunque no la llevó personalmente, el hecho se habría llevado a cabo a través de una videollamada. Días atrás, la cantante argentina había negado tener una relación con el ex de Belinda.