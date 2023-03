Adriana Arango, de ‘Ana de Nadie’, hizo llorar al presentador Mauricio Vélez

Luego de una visita al matutino de RCN, la actriz Adriana Arango, quien ahora interpreta a Violeta Dávila en la novela Ana de Nadie, envió un detalle al presentador Mauricio Vélez quien se sorprendió delante de las cámaras del canal. Orlando Liñán, su compañero de set, se lo entregó personalmente y lo animó a leer la dedicatoria que le escribió su amiga.

Desde hace casi dos años, los televidentes y seguidores de RCN volvieron a sintonizar el programa que alegra las mañana de muchos. Buen día, Colombia llegó a la parrilla para acompañar a muchos hogares y mostrar lo mejor de sus anfitriones: Violeta Bergonzi, Ana Karina Soto, Orlando Liñán, Andrés López y Mauricio Vélez.

Adriana Arango sorprendió a Mauricio Vélez, de ‘Buen Día, Colombia’

Además de recibir a muchos invitados, son ellos los presentadores, quienes cada tanto, reciben sorpresas que les alegran sus mañana. Así fue el reciente caso de Mauricio Vélez, que no aguantó las lágrimas al ver el detalle que le mandó una de las actuales actrices de la novela Ana de Nadie. Se trataba de un libro sobre caballos, el animal favorito del presentador y su pasión más grande. Su cara de sorpresa al verlo, le trajo muchos recuerdos.

“Los voy a poner en contexto, el día que vino Adriana Arango me dijo ‘Mauro estoy organizando toda mi casa, hay muchas cosas que mi papá me dejó, y desde que vi un libro pensé en ti porque ese libro tiene que ser para ti”, expresó y prosiguió a leer el mensaje que escribió la actriz de 58 años al inicio del libro. “Mauricio, las cosas tienen una manera extraña de viajar hasta sus verdaderos dueños. Hace 25 años, cuando mis papás se separaron y la casa se desbarató, yo heredé muchas cosas: cucharones, ollas, cobijas y algunos libros de mi papá, entre ellos éste, que lo he guardado con mucho respeto hasta hoy esperando que un día apareciera su verdadero dueño. Hace unos días, reorganizando mi biblioteca, lo volví a ver e inmediatamente pensé en ti, así que es tuyo porque también existe el dueño a primera vista. Espero que lo disfrutes porque desde hace 25 años es tuyo, un abrazo”, leyó.

Lo que pocos se imaginaban es que más allá de la devoción de Mauricio por el animal, ese libro en específico tuviera otra historia. “Este libro salió hace 25 años cuando yo era herrero y lo quise mucho toda la vida y no lo volví a encontrar. Adriana mil gracias, este libro lo voy a coger como mío en el corazón y seguramente cuando ya no esté en este mundo terrenal pasará a manos de mis hijos y de mis nietos porque uno de mis objetivos principales en este mundo es hacer que la gente ame a éste, el animal más espectacular que hay sobre la tierra, gracias por ese detalle tan bonito, gracias por este regalo tan hermoso, me lo voy a devorar porque llevo 25 años esperando para leerlo”, dijo entre lágrimas y sus compañeros se acercaron a abrazarlo.