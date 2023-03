El costoso ‘outfit’ que usó Shakira en su viaje a Estados Unidos. Esto vale

Luego de su separación de Gerard Piqué, se esperaba que Shakira se fuera rápidamente de Barcelona, la ciudad española donde vivió por más de una década con el padre de sus dos hijos, Sasha y Milan. Según algunos medios internacionales, el calendario escolar de los pequeños y los problemas de salud de su padre, William Mebarak, habrían atrasado su plan de radicarse en Miami.

Sin embargo, hace unos días la cantante de 46 años sorprendió caminando por el aeropuerto de Barcelona rumbo a Nueva York, donde ofrecería una entrevista a un famoso programa de comedia. Sus dos hijos la acompañaron y varios paparazis la esperaron por los pasillos para preguntarle las verdaderas razones de su viaje, pues muchos no descartan que esta sea su salida definitiva del continente europeo.

¿Que vistió Shakira en su viaje a Estados Unidos?

Aunque su ida definitiva no sería hasta abril, hay otro detalle del que continúan hablando varios seguidores de la colombiana y es el llamativo outfit que lució para viajar. No es la primera vez que Shakira se muestra cómoda con sus looks, especialmente los últimos meses donde opta por ropa deportiva para estar dentro o fuera de casa.

En las fotos que se conocieron más adelante, se ve a la intérprete de Monotonía con un jean negro de rotos, una blusa básica del mismo color y una gorra y chaqueta de flores que hacían juego por su diseño. La gorra fue la misma que causó conmoción el pasado 2 de febrero, día de su cumpleaños, pues la llevaba puesta cuando salió a saludar a sus fans que la esperaron durante todo el día en la puerta de su casa en Barcelona. En esta ocasión, la combinó con una chaqueta, también de Dolce&Gabbana, con el mismo estampado floral con colores negro, rojo y verde.

Según medios especializados, y la misma página de la marca de moda italiana, la vestimenta completa de la barranquillera podría superar los 6 mil euros, es decir, más de 35 millones de pesos colombianos. Por ejemplo, únicamente la chaqueta se puede encontrar, original, por un valor de tres millones de pesos. Los jeans, de la misma marca rodean los dos mil euros, casi nueve millones de pesos colombianos. La gorra pasa los 500 euros, para una cifra de más de dos millones de pesos colombianos. Y por último, sus tenis con plataforma serían de la prestigiosa marca streetwear R13, que en Colombia están avaluados en más de nueve millones de pesos. El bolso Balenciaga, de cinco millones de pesos, y las gafas Versace, de dos millones, tampoco pasaron desapercibidos.