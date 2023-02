Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’ sorprendió con revelación: “son mis hijos”

La vida de los periodistas y presentadores de Noticias Caracol es de gran interés para los televidentes y usuarios en redes sociales. Alejandra Giraldo, la conductora de la primera emisión, es muy activa en su cuenta de Instagram donde suele compartir algunos momentos de su vida.

La presentadora de Noticias Caracol no pudo contener las lágrimas al hablar de dos personas muy especiales en su vida. Foto: preu - Arturo Rodriguez

Recientemente, fue invitada al programa Bravissimo del canal CityTv, para hablar de su paso por la televisión y, por supuesto, de algunos detalles de su vida personal.

¿Alejandra Giraldo tiene hijos?

Enel diálogo con el mencionado medio de comunicación, la presentadora reveló que, hace unos años, enfrentó algunos momentos complejos y que dos personas muy especiales para ella la acompañaron.

Todo surgió porque el equipo de producción del programa la sorprendió con un mensaje que le envió Juan Felipe, un primo suyo que tiene casi 20 años menos que Giraldo. El joven aprovechó el espacio para agradecerle por todo el apoyo que le ha brindado a lo largo de su vida. “Yo lo amo, lo adoro. Él es mi primito, pero es como si fuera mi hermano, pero en realidad es mi hijo”, dijo con lágrimas en sus ojos, pero, a su vez entre risas.

Los presentadores que estaban con ella en el set no entendían a qué se refería, así que ella explicó: “es mi primito porque es el sobrino de mi mamá, es el hijo de mi tía, pero yo tengo un hermanito de la misma edad de Felipe. La generación de nietos parece que fuéramos dos generaciones diferentes porque por ejemplo yo tengo 38 años y Juanfe tiene 20, entonces yo ya estaba grande cuando él nació, entonceses mi primito por línea de sangre, pero es mi hermano porque creció con mi hermanito, pero son mis hijos porque yo siempre estuve al lado de ellos, pendiente de ellos”, dijo.

Por ahora, Giraldo no tiene hijos con su esposo Alejandro Serrano, sin embargo, sí tiene mascotas con quienes también tiene una conexión especial.

¿Por qué Alejandra Giraldo no ha tenido hijos?

La presentadora de Noticias Caracol confesó hace un tiempo en entrevista con Diva Rebeca, que no le gustan que le pregunten sobre la maternidad. “Eso me emberraca. Me toca respirar profundo para no ser grosera. A pesar de que eso es una grosería, ¿ustedes lo van a parir, van a pagar el colegio? Además, es una pregunta delicada porque nadie sabe la intimidad de la gente, usted me está preguntando eso sin saber si de pronto estoy batallando con una vaina dentro de mi casa, que no puedo quedar embarazada, o que estoy en un tratamiento, que tengo una condición de salud, hay que ser delicado con las cosas. Y si mi decisión de vida fue no tener hijos, nadie tiene porque mandarme a tener hijos. ¡Qué tal!”.