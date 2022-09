Alejandra Serje se sometió a una cirugía de senos. Esta fue la razón

Alejandra Serje suele ser muy activa en sus redes sociales. Constantemente, está posteando historias contando detalles de su vida personal y profesional. Cuenta con una sólida comunidad de 1 millones de seguidores en Instagram, quienes están al pendiente de lo que ocurre con ella.

¿Qué pasó con Alejandra Serje?

La presentadora de 30 años ha tenido un año con algunas complicaciones. Tras salir del programa Lo sé todo, se enfocó en seguir generando contenido para sus redes sociales, entre otros proyectos profesionales.

Hace unos meses, confirmó que se separó de Andrés Poveda, el padre de su hija mejor, después de que se habían comprometido en febrero de este año.

En los últimos días se le vio ausente de sus redes, así que eso generó preocupación entre sus fanáticos. La razón, ella misma la reveló recientemente a través de un video.

Según sus declaraciones, tuvo que pasar por el quirófano, nuevamente, porque le salió un quiste en uno de sus senos. Afortunadamente, era benigno. De igual manera, aseguró, que aprovechó para disminuir la talla de sus implantes.

La modelo aprovechó para agradecerle a todos sus seguidores, quienes han estado al pendiente de su evolución. Por ahora se encuentra recuperándose satisfactoriamente rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. “Estoy muy bien, ya recuperándome, la cirugía salió perfecta, estuve en las mejores manos... Me retiraron un quiste de un seno y aprovechamos y me las reduje un poquito más, entonces estoy en recuperación y les estaré contando”.

En diciembre del año pasado, Serje también tuvo que ser operada de urgencia, debido a un encapsulamiento de prótesis mamaria. “Apareció un ángel y me dijo por qué no revisamos que puede ser algo que está pasando con los senos (…) y sí, se ve que se encapsuló y el dolor era insoportable. Las mujeres que tienen prótesis me entienden lo que pasa cuando uno se baja de un avión y suena por dentro en los senos algo”, dijo en ese momento.