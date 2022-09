Alejandro Palacio fue agredido en concierto de Ricardo Arjona en Barranquilla

Alejandro Palacio , músico y actor, presentador de las cuatro primeras temporadas de La Voz Kids y protagonista de Rafael Orozco, el ídolo, serie inspirada en la vida del ídolo del vallenato, ha estado alejado de la televisión nacional, pero vive en constante comunicación con sus seguidores por medio de las redes sociales.

Te puede interesar: Participantes de ‘La Voz Senior’ encontraron el amor en la audición a ciegas

El samario, de 37 años, le contó a los internautas sobre la situación que vivió el domingo pasado, porque aunque estaba listo para asistir al concierto de Ricardo Arjona en Barranquilla, evento que se celebró en el centro de eventos Puerta de Oro, tuvo que irse del lugar sin ver al artista guatemalteco.

Alejandro Palacio vivió malentendido en concierto de Ricardo Arjona en Barranquilla

En un video de ocho minutos, que ya cuenta con más de cinco mil ‘me gusta’, el artista costeño decidió contar públicamente el incidente que vivió en el evento, al que asistió con su esposa Dina Margarita Arias, del cual solo él salió herido.

Vea también: “Ni modo de andarlo cuidando”: Doña Cuquita sobre infidelidad de Vicente Fernández

La pareja llegó alrededor de las 6:00 p.m. al evento, y no fue ubicada en el palco que, contó, habían comprado. Finalmente, Alejandro y su esposa fueron ubicados en otro palco, pero cuando llegaron los dueños del mismo, comenzaron los problemas. “Llevábamos una hora y media en donde habíamos pedido bebidas, comida, cuando de repente se aparecen dos señoritas y un caballero, yo noto que están bastante molestos veo que están hablando con tono altivo, alzando machismo la voz, diciendo groserías y al mismo tiempo acusándonos de que nosotros estamos robándonos su espacio en el concierto que ellos pagaron por estar ahí”, contó el cantante vallenato, para luego aclarar que, a pesar de sus intentos de calmarlos y tratar de conciliar, solo seguían recibiendo groserías por parte de las personas que estaban en el palco.

Después de que una de las mujeres le arrebatara una silla a la esposa del actor, otra empezó a grabarlo con su celular. “Yo solo le decía que era una grosera, y llegó un momento que se molestó, porque seguramente quería escucharme decir ofensas de otro tipo y eso no iba a ocurrir, intentaron grabarme nuevamente, yo agarré su celular y no estaba dispuesto a dejar que me siguiera grabando sabiendo que, por el comportamiento que estaba teniendo no tenía buenas intenciones; en ese momento otras dos señoritas me agarran por la espalda y empiezan a agredirme físicamente y es cuando yo dije, ‘esta es la señal, no fuimos’”, confesó, para luego mostrar dos rasguños en sus brazos, producto del incómodo momento.

No te pierdas las últimas noticias de la farándula

Finalmente, Alejandro y su esposa solo alcanzaron a escuchar tres canciones del artista, y aunque el encargado de logística se disculpó personalmente con ellos, prefirieron abandonar el lugar para evitar más problemas.