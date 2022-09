La nueva temporada de La Voz Senior no solo descubre los mejores talentos de los más adultos del país, también ha sido una plataforma para cumplir otro tipo de sueños, incluso para encontrar el amor. Ninfa Patricia Cohen y Gustavo Rodas son una prueba de ello, y así lo contaron en su aparición en Día a Día, el matutino de Caracol Televisión.

Aunque ninguno de los dos logró pasar las audiciones a ciegas del concurso, coincidieron en uno de los recesos de las grabaciones y ahí se inició su historia de amor. El vallecaucano fue quien dio el primer paso, y a pesar de las dudas de la Ninfa Patricia, no dejó de insistir. Los postres que el hombre le regalaba y sus palabras de conquista, la terminaron de convencer.

Participantes de ‘La Voz Senior’ encontraron el amor en la audición a ciegas

“Yo no lo busqué, él llegó. Es una persona muy dulce, caritativo; tiene unos valores divinos. Acá en Bogotá no hubo nada porque yo me fui, pero me empezó a llamar por la mañana, al mediodía y la medianoche. Conocí su familia y su forma de vivir”, dijo la cantante que también le contó inmediatamente a su familia y sus hijos se mostraron alegres por ella.

Lo que terminó sorprendiendo a los televidentes y a los mismos presentadores del matutino fue cuando el hombre, que llevaba siete años sin tener pareja, apareció sorpresivamente con un ramo de flores para su amor. Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero y Catalina Gómez fueron invitados por la pareja para su boda.