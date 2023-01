“Algo estaba mal”: Daniela Álvarez sobre las enfermedades que enfrenta

Los últimos años de Daniela Álvarez siguen siendo un ejemplo de vida para muchas personas que han logrado sentirse identificados con su más grande batalla. La ex ‘anfitriona’ de la primera temporada del Desafío The Box, sufrió una isquemia que la llevó a la amputación de una de su pierna izquierda. La ex Señorita Colombia 2011 sigue demostrando, con el paso del tiempo, lo resiliente que es y que, a pesar de extrañar su viejas prácticas y costumbres, puede seguir cumpliendo otros sueños.

Hace unos días, la novia del actor Daniel Arenas abrió su corazón con sus seguidores de Instagram y les reveló otras batallas de salud que lleva enfrentando desde hace más de una década. El vitíligo e hipotiroidismo son unos de los diagnósticos que recibió estando más joven y que, desde entonces, trata con expertos.

¿Qué otra enfermedad padece Daniela Álvarez?

Por medio de sus historias de Instagram, la barranquillera de 34 años mostró, ante sus 4.4 millones de seguidores, su rostro completamente natural sin una gota de maquillaje. En esa ocasión, aprovechó para mostrar algunas manchas que la acompañan desde hace un tiempo y la historia detrás de cada una de ellas.

Aparte de una mancha que tiene arriba de sus labios, otra más grande y clara, en uno de sus párpados, llamó la atención de sus fanáticos. “Por acá, si se dan cuenta, tengo un vitíligo de hace muchísimos años, era más pequeña y resulta que por estrés del año pasado ya me está llegando por acá”, explica la razón de que su enfermedad se le haya pronunciado más. “Para los que quieren saber por qué me salió la manchita hace once años atrás no sabía que tenía la tiroides no regulada y tenía hipotiroidismo bajo, pero lo tenía, y como efecto secundario fue esa mancha lo que me avisó que algo estaba mal en mi cuerpo y ya luego que la tenía regulada ahí paró, pero el estrés sí hay que evitarlo porque puede hacer que se agrande un poquito más”, aclaró.