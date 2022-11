Alina Lozano: edad, su hijo, parejas y su ‘relación’ con Jim Velásquez

El nombre de Alina Lozano se dio a conocer cuando participó en Romeo y buseta, producción de RCN Televisión. Otro de los personajes más comentados durante toda su carrera ha sido el de Nidia Pacheco, de la exitosa telenovela Pedro, el escamoso, del canal Caracol, que fue emitida entre el 2001 y el 2003.

Alina estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático y en el Taller Permanente de Investigación Teatral. Aunque intentó dedicarse a la Administración Hotelera y al Derecho, se dio cuenta que su verdadera pasión era la actuación; esa ha sido la profesión que le ha permitido darse a conocer a nivel nacional.

¿Cuántos años tiene Alina Lozano?

La actriz nació el 6 de enero de 1969. Actualmente tiene 53 años. En su cuenta de Instagram tiene 223 mil seguidores y en TikTok, 333 mil. Diariamente, la artista publica videos retratando situaciones de la cotidianidad. Para Alina, el uso de las redes sociales ha sido algo nuevo, pero muy gratificante pues nunca imaginó que después de los 50 años, tendría tanto éxito en este tipo de plataformas.

¿Cuál es la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez?

Desde hace varias semanas, la actriz ha venido publicando curiosos videos en los que habla sobre la vida de pareja. Lo que más ha llamado la atención, es que aparece con un joven de 20 años, que se identifica en redes sociales como Jim Velásquez.

En redes sociales se comenzó a especular que Alina y Jim estarían sosteniendo una relación sentimental, aunque para muchos ha sido un tema confuso, pues algunos creen que podría tratarse únicamente de una actuación, mientras que otros aseguran que sí estarían juntos realmente. La actriz decidió contestar a esas especulaciones, pero terminó confundiendo más a sus seguidores. “¿Soy la tía, la mamá, la novia? La verdad es que no tenemos ninguna relación, somos dos profesionales trabajando, haciendo contenido para ustedes porque nos gusta. Al principio lo intentamos hacer como de mamá e hijo pero no funcionó y nos dimos cuenta que sucedía una explosión cuando lo hacíamos de pareja”, aseguró, aunque luego Jim dijo que realmente sí estaban enamorados.

¿Quién fue la primera pareja de Alina Lozano?

La reconocida actriz sostuvo tres relaciones sentimentales que, según ella, la marcaron mucho, pues fueron muy importantes para su vida: Álvaro Rodríguez, Enrique Carriazo y Mijail Mulkay. En una oportunidad habló en el diario El Tiempo, sobre ellos: “Álvaro Rodríguez fue mi primer amor y fue la persona que me moldeó como actriz. Enrique Carriazo, fue fundamental, es un gran actor, él me dirigía los ‘castings’ muy acertadamente, todos me los gané. Y de Mijail admiré siempre su gran sentido del humor, su inteligencia y su enorme capacidad de trabajo”.

¿Quién es el hijo de Alina Lozano?

Alina y el actor Mijail Mulkay estuvieron juntos entre el 2005 y el 2008. El cubano ha sido reconocido por producciones como Celia, Los caballeros las prefieren brutas y La ley del corazón. Fruto de su amor nació un hijo, Samuel Lozano Bordón, de 15 años.