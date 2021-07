Ana del Castillo: sus polémicas y escándalos más sonados

Te puede interesar: Pipe Bueno y Luisa están listos para dar a conocer su nueva canción

Ana del Castillo, ha logrado consolidarse como una de las voces femeninas más potentes del vallenato. Se hizo famosa a nivel nacional a los 19 años, cuando tuvo un accidente de tránsito que la mantuvo en delicado estado de salud por varios días. En el 2018 se dio a conocer con su canción Pero qué va, junto a Iván Villazón.

Sin embargo, su exitosa carrera ha estado salpicada por varios escándalos. El año pasado protagonizó una nueva versión de “usted no sabe quién soy yo”, cuando, a las afueras de una clínica en Valledupar, discutió para que la dejaran ingresar a ver a su novio que estaba internado por Covid 19.

“Abre, abre, abre…que abras…abre… ¿me vas a dejar aquí?, ¿y si yo tengo Covid me vas a dejar aquí?. Si no me dejas entrar te grabo. Con los seguidores que yo tengo te cierran esta clínica y tú te quedas sin trabajo”, le decía la artista al vigilante.

También, en otra ocasión se conoció un video de una transmisión en vivo donde la cantante se observa conduciendo por las calles de Valledupar, mientras, supuestamente, ingería bebidas alcohólicas. El acto fue condenado en redes sociales por los mismos seguidores de la cantante, quienes reprocharon su actitud. Meses antes, la artista visiblemente alicorada insultó a Iván Villazón por un supuesto desplante que tuvo con ella.

“Me vio cerca de su cara, y me negó la oportunidad de cantar con él en una tarima. ¿Para qué me invitó a un feat? Me vio y me dijo que era una mujer inhabilitada para cantar una canción…”, afirmó la cantante vallenata.

Ana también causó controversia cuando afirmó que llevaba 106 días consumiendo licor. Por medio de varios live, mostraba las fiestas que hacía, con varias botellas de licor en su mesa. Incluso, le dio gracias a Dios por llevar todos esos días tomando. Por este acto, también fue bastante criticada en redes sociales. “Que bendición de Dios, gracias padre”, fueron las palabras de Ana.