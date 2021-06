Ana Victoria Beltrán, Daniela en Padre e Hijos, respondió críticas por su cuerpo

Ana Victoria Beltrán, es recordada por su papel de Daniela Franco en Padres e Hijos. Hoy, la actriz de 41 años, tiene una hija y se dedica a otros proyectos, como un restaurante de comidas rápidas.

Final de Padres e Hijos

En los últimos días, Ana Victoria ha estado muy activa en sus redes sociales compartiendo con sus seguidores. En medio de una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores le cuestionó su apariencia física, diciéndole que estaba vieja: “Victoria, ¿qué te pasó en la cara?, te ves más demacrada o más viejita”.

Ante el comentario, la recordada Daniela decidió contestar de una manera muy particular, afirmando, en medio de risas, que la razón por la que su cara luce así es porque ha envejecido y, además, le puso un filtro a su celular.

Sin embargo, pese a las críticas que ha recibido, muchos de sus seguidores le escribieron comentarios elogiando sus fotos de Instagram, en los que afirman que tan linda como cuando interpretaba a Daniela Franco. Además, la invitaron a no prestarle atención a esos mensajes y a personas que sólo quieren hacerla sentir mal.

Ana Victoria ha estado alejada de la televisión, sin embargo, no está desvinculada totalmente, pues es directora de su propia agencia de actuación, modelaje y artes.

Recientemente le preguntaron, también por medio de sus redes sociales, si le gustaría volver a interpretar a Daniela Franco y no descartó la idea de, si hipotéticamente se realizara de nuevo la producción, volver a participar: “De pronto’, “no sé, pues la gente me sigue viendo como ‘Daniela’ y bueno (...) No sé”

Recordemos que a finales del 2020 se conoció que Ana Victoria se separó de su esposo Elkin Leonardo Parra, con quien se había casado en 2017.

