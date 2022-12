Andrea Valdiri reveló la razón por la que se separaría de Felipe Saruma

Uno de los matrimonios más comentados durante los últimos meses, ha sido el de Andrea Valdiri y Felipe Saruma. La pareja contrajo nupcias el 16 de abril de este año, luego de algunos meses de relación, que prefirieron mantener alejada de las redes sociales y los medios de comunicación.

“Por eso es que los matrimonios se acaban”, dijo la bailarina barranquillera Andrea Valdiri quien no durmió en la misma cama con su esposo Felipe Saruma. ¿Por qué? Foto: Instagram - Instagram

Antes que iniciara su romance con Saruma, la influencer había sido pareja del cantante Lowe León, padre de su hija Adhara, y con quien no quedó en muy buenos términos, tanto, que iniciaron un proceso legal para esclarecer la paternidad de la niña.

Una vez se casaron, Andrea y Saruma han sido toda una sensación en redes sociales. La pareja ha demostrado ser muy unida no solo en su faceta como esposos, sino también como amigos y compañeros de trabajo, pues realizan algunos proyectos audiovisuales juntos.

¿Por qué Andrea Valdiri y Felipe Saruma no durmieron juntos?

El pasado 7 de diciembre, Andrea Valdiri compartió unas historias en su cuenta de Instagram, donde tiene 8,8 millones de seguidores, varios videos sobre cómo disfrutaron la noche de velitas. Las familias de los famosos se reunieron en una fiesta que, al parecer, duró hasta altas horas de la madrugada, dejando a más de uno ‘enguayabado’.

‘La Valdiri’ fue una de ellas, pero dijo que “el guayabo lo hago trapeando, barriendo y haciendo limpieza”. La empresaria tuvo que dormir en la sala de su casa, mientras su esposo Felipe Saruma, se quedó solo en la cama matrimonial.

En un video publicado por la generadora de contenido, aparece acostada en el sofá, afirmando que no puede dormir. Enseguida, se levanta y comienza a mostrar mientras se dirige hacia su habitación, donde se encuentra su esposo durmiendo, en medio de ronquidos. Esa sería una de las razones por las que prefirió dormir aparte, afirmando, en tono de chiste, que por eso es que los matrimonios se acaban. “Ya todo el mundo, disque, Valdiri vete a acostar, niña, ve y descansas, busca a Saru… Es que los matrimonios… por eso es por lo que los matrimonios se acaban, mejor me quedo en la sala durmiendo”, dijo mientras se escuchaban de fondo los ronquidos del generador de contenido santandereano.

Los internautas comentaron la jocosa publicación que se hizo viral en redes sociales. “Prefiero un man que ronque y ame a mi hij@ a uno qué me ponga cachos”, “no creo que eso acabe el matrimonio el mío ronca como tigre yo le doy sus puños y listo”, “a mí no me importa que ronque con tal que me ame y que quiera a mi hija bien”, “cuando amas de verdad ni el ronquido de tu esposo no molesta”, “los ronquidos tienen solución”.

Saruma y Valdiri demuestran en sus redes sociales lo enamorados que están y la complicidad que tienen en cada cosa que realizan.