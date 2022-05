Andrea Valdiri reveló que se casó sin tener intimidad con Felipe Saruma ¿Por qué?

El matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma sigue dando mucho de qué hablar. Para el mundo de la farándula nacional fue todo un acontecimiento esa celebración, pues pese a que la pareja ya llevaba varios meses, no lo habían querido contar públicamente, sino hasta ese día.

Te puede interesar: Andrea Valdiri y Felipe Saruma eligieron este lujoso destino para su luna de miel

Hace unos días, ‘la Valdiri’ reveló, en entrevista con Vea, que Felipe Saruma le pidió que fuera su novia un día antes de dar a luz a su hija Adhara. Además, contó que le entregó el anillo de compromiso en un viaje que hicieron a Estados Unidos, mientras disfrutaban de los parques de Disney.

Ahora, en diálogo con la periodista Vicky Dávila, en Revista Semana, la bailarina reveló otros detalles de su relación con Felipe Saruma. De acuerdo con lo que contó, en un principio pensó que la pedida de mano era una broma, pero que Saruma le insistió en que era verdad. Finalmente, Andrea le dio una oportunidad al que hoy es su esposo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En medio de la entrevista, la también influencer dijo: “ya llevaba mucho tiempo esperando”. Al escuchar ese comentario, la periodista le contestó: “pero ojo a lo que acaba de decir: ¿Que llevaba mucho tiempo esperando qué?”. En medio de risas, Valdiri le respondió: “La pruebita”.

¿Por qué Andrea Valdiri no había tenido intimidad con Felipe Saruma antes del matrimonio?

Según relató Andrea Valdiri, cuando se hizo novia de Felipe Saruma, le pidió que le diera un tiempo para ponerse bonita, pues en ese momento se sentía incómoda con su cuerpo. “Imagínate, tu parida. Yo me miraba y decía ‘estoy como gorda, las teticas las tengo abajo’. Yo me sentía maluquita, a mí me daba pena de este hombre. Te ve pariendo natural, entonces yo decía ‘esto es una vergüenza para mí’. Y yo le decía: ‘deja que me ponga bonita’. Y él siempre me coqueteaba, me trataba lindo, me decía que estaba bella, hermosa, entonces yo siento también que me ha ayudado con la autoestima”.

Te puede interesar: 5 cosas que enamoraron a Andrea Valdiri de Felipe Saruma