Andrea Valdiri y Felipe Saruma eligieron este lujoso destino para su luna de miel

Andrea Valdiri y Felipe Saruma actualmente conforman una de las parejas más comentadas de la farándula nacional. Aunque antes de contraer nupcias optaron por mantener su romance alejado de los comentarios de los internautas, ahora viven su amor públicamente, sin importar el qué dirán.

Según conocimos en la más reciente edición de la revista Vea, Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron por lo civil después de 10 meses de relación y no descartan una boda por la iglesia, que planean, sea al estilo oriental.

Después de la extravagante boda, que contó con más de 180 invitados, los fanáticos de la pareja se han preguntado por su luna de miel, pues en redes sociales se ha evidenciado que todavía no han ido a ningún lado. En el diálogo de nuestra más reciente edición impresa, ‘la Valdiri’ nos reveló que ya tienen definido el lugar donde terminarán de sellar su amor durante la luna de miel.

Según confesó, a mediados de mayo se irán al desierto de Marrakech, en Marruecos y luego se dirigirán a Dubái.

La boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma fue real, no marketing

Días previos a que se realizara la fastuosa celebración, internautas en redes sociales comenzaron a especular sobre el matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Algunos llegaron a asegurar que no se trataría de un acto real, sino que, supuestamente, se trataba de una estrategia de marketing para promocionar un reality. No obstante, la barranquillera nos aclaró que su amor con el santandereano es muy real. “Todo el mundo cree que es un ‘reality’, y no, esto tiene que quedar claro. La gente cree que lo bonito solo pasa en las películas y no es así. Fue una boda real”, aseguró.

