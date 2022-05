Andrea Valdiri y Felipe Saruma nos contaron en exclusiva cómo inició su amor.

Los creadores de contenido digital Andrea Valdiri y Felipe Saruma acaban de dar el sí en una boda muy particular. Ambos personajes, seguidos por más de 10 millones de seguidores en sus redes sociales, le revelaron por primera vez su historia de amor al público por medio de la revista Vea, luego de mantener su relación en total hermetismo durante meses. Conoce aquí un relato de amor incondicional y a prueba de chismes que acaba de sellarse el pasado sábado 16 de abril en una lujosa, misteriosa y divertida ceremonia civil a la que Vea fue invitada especial.

Te puede interesar: ‘Así fue la extravagante boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma’.

UN AMOR INCONDICIONAL

La historia de amor de Andrea Valdiri (30) y Felipe Saruma (23) inició gracias a la virtualidad, el trabajo y el apoyo personal en momentos difíciles que terminó en enamoramiento mutuo, como lo relata la bailarina y empresaria barranquillera. “En el 2020 hicimos nuestro primer live con Saru, pero no nos conocíamos en persona. Durante este ‘en vivo’ le preguntaron ¿Qué actriz o influenciadora colombiana te parece linda? Él respondió ‘Me parece muy linda una costeña que es mayor que yo y tiene una hija’, de inmediato la gente escribió: ‘¡Te gusta la Valdiri!’, y así, le mamaron gallo”. El tema había quedado abierto, y aunque ambos tenían sus respectivas parejas, llegaría el momento de conocerse en persona. “Yo estaba con mi ex, y Saru me escribió si podía hacer un video conmigo, yo le dije: ‘perfecto, estoy en Cartagena en el apartamento de mi novio que está recién operado’. Él me respondió: ‘listo voy y grabamos allá para que no haya problemas’”. Al terminar, cada uno tomó su camino. Ese día no hubo click, sin embargo, ella rompió el hielo. “No me gustaba (risas). Él no habla, es súper reservado. Saru se abre full con la cámara en Instagram, pero presencialmente es muy penoso. Recuerdo que lo único que le dije fue: ‘!Ey, tú si tienes las cejas grandes!’ Y chao’”.

Luego de esa primera experiencia en persona Andrea quedó embarazada de su ex, y al poco tiempo se separó de él. “Cuando tenía tres meses de embarazo, mi pareja ya tenía otra. Entré en una depresión muy grande. Me ahogaba en la tristeza, porque me di cuenta de que nunca terminas de conocer a las personas, por eso es bueno tener un buen hombre, un buen compañero, no cualquiera”. En este tiempo difícil recibió el apoyo de su familia, pero también de un nuevo amigo con el que poco había compartido. “Saru me escribió ‘Andre cuentas conmigo, ánimo, tú eres una berraca echada pa’ lante, es una etapa difícil, pero tienes tu trabajo e hijas’… Esas palabras llegaron cuando más las necesitaba, y me impresionó, porque mucha gente que me conocía no dijo ni ‘púdrete’, solo juzgaron”.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma posaron como familia para la revista Vea con Adhara y Isabella, hijas de la bailarina e influencer. Foto: Cortesía Revista Vea

A los 6 meses de embarazo de Adhara, Saruma le contó a Andrea que iba a independizarse como influencer y a formar su propio equipo y le ofreció sus servicios profesionales, además le dijo que se mudaría a Barranquilla, ciudad donde vive la bailarina. “Yo acepte hacer videos con él y su equipo. Tenía 6 meses de embarazo cuando empezamos a trabajar. Comenzó una conexión linda y empezó a levantarme el ánimo. A veces, las mujeres, cuando estamos en embarazo, nos sentimos feas y pensamos que estamos gordas, malucas y nadie nos va a mirar. Saru me levantó la autoestima, diciéndome cosas como, ‘Que bonita te ves, es raro ver una mujer embarazada y sexi. Te luce’… Él me pintaba bonitica. Una bien vuelta nada y el man me piropea (risas)”.

Felipe Saruma se convirtió en su confidente, a quien ella le contaba sus problemas y dichas, sin embargo, la familia de Andrea aún dudaba del santandereano. “Mi mamá y mis hermanas no gustaban de él porque decían que era un niñito, ‘este peladito lo que quiere son redes como el otro, cuidado te enredas con un culicagao’, me decían. Todo mundo criticaba, menos mi amiga y mano derecha Eli, que decía: ‘Que lindo ese niñito’. Él siempre estuvo pendiente de las niñas, comenzó a acompañarme a los controles prenatales y a tener un rol, sin ser nada, parecía marido mío. Fue raro, pero me da mucha alegría recordarlo”.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma: detrás de cámaras de su boda | Revista Vea

UN MISTERIOSO NOVIAZGO

Ambos comenzaron a propiciar momentos y experiencias que terminaron de unir sus vidas. “Yo estaba cerrada a que me volvieran a hacer daño. Salíamos a planes con sus amigos en cosas relajadas, porque no podíamos ir a tomar ni nada por mi estado. Yo también lo invitaba a planes muy familiares, y fue bonito para él porque venía de un mundo de rumba, un pelao joven y soltero, ya sabes. Él me dijo que no tenía muy buena relación con sus padres, comenzamos a frecuentarlos y le gustó que se estaba reconciliando con ellos. Fuimos una ayuda mutua, no solo laboral, también me dio cosas bonitas que necesitaba y yo le enseñé cosas familiares. Fue un trabajo perfecto en equipo, un complemento. Lo vi como mi amigo, mi llave, alguien bien bacano”.

Después de tanta cercanía y muchos momentos bonitos para recordar, llegó el momento de arriesgarse e intentar convertirse en pareja. “Saru me pidió noviazgo un día antes de parir a Adhara, el 6 de junio del 2021, yo dije ‘sí, este es’. No lo dudé, porque no muchos hombres están contigo en un momento duro, mirarte embarazada, eso tiene sus chicharrones… Él es un pelado que no le gusta la polémica, a él no le importa eso y realmente busca es amor. Yo vi todo su esfuerzo y le advertí: ‘te estás metiendo en la boca del lobo’ y me dijo ‘a mí no me importa’”. Para ese momento, los padres de ambos los aceptaban. “Mi mamá lo comenzó a querer y me dijo que era un buen muchacho, nos conocimos entre familias y nos unieron los valores”. Ese día Saruma le dio el primer anillo de diamantes a Andrea. Faltarían dos.

Te puede interesar: ‘Andrea Valdiri y Felipe Saruma eligieron este lujoso destino para su luna de miel’.

EL COMPROMISO EN DISNEY

El día del cumpleaños de Andrea Valdiri, el 23 de julio del 2021, Saruma la sorprendería con un regalo que los llevaría a un lugar soñado y a otro ‘Sí, acepto’. “Él llegó con un bolso y mariachis, se sobró. Adentro había un papelito en el que me invitaba a Miami y Orlando en la Florida, me regaló el viaje y ¡nos fuimos!”. En Disney World, Saruma la sorprendió con el segundo anillo de diamantes. “El 18 de septiembre del 2021, en el Castillo de Disney y con juegos pirotécnicos, me lo entregó y nos comprometimos. Aunque puse una foto en redes nadie se lo olió, yo nunca conté porque aprendí de mis anteriores noviazgos a no contar todo, eso también daña las relaciones porque se inventan chismes. Aprendí que el amor de pareja lo tienen que vivir solo entre dos y en silencio, y definí que solo el día en que me casara, como ahora, lo iba a contar, a Vea. Me propuso matrimonio a lo clásico, dijo: ‘Andre, te quieres casar conmigo’ y yo le contesté, ‘¿dónde está la cámara?’ (risas), fue súper lindo, muy en serio e ingenioso”, comentó la bailarina, modelo e influencer a Vea visiblemente emocionada al recordar el momento que finalmente culminó con la sonada boda celebrada el mes pasado en Barranquilla.

Te puede interesar: ‘Galería: postales del matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma’.