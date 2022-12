Andrea Valdiri y Felipe Saruma: ¿Por qué no hablaron sobre accidente de su amigo?

Seguidores de Andrea Valdiri y Felipe Saruma especularon durante varios días sobre un supuesto accidente que habría sufrido Julián Cabrales, el amigo y trabajador de la pareja de influencers, en un viaje que organizaron para celebrar el fin de año. Días después, antes de celebrar Navidad, el joven reapareció en sus redes sociales para confirmar que su vida era un milagro.

El actor, recordado por personificar a Vicente en la novela Enfermeras, escribió que tuvo una segunda oportunidad para vivir. “En medio de la algarabía, de la euforia de cantar las canciones de nuestros amigos, el accidente se presentó, yo me caí desde la parte de adelante del bote y nadie, ni yo, supimos qué pasó debajo del bote, solo que salí del agua sangrando y nadando hacía el bote. Para sorpresa de todos tenía un trauma cráneo encefálico severo, me partí la cabeza y tenían que operarme. Me intervinieron cuatro veces, pegaron mi cráneo, lo dejaron sin astillas, lo drenaron y acomodaron mi piel capilar, sin embargo, por la urgencia estuve entubado por más de 24 horas. ¡Cuando desperté! Sentí que todo era un sueño, que no sabía dónde estaba una habitación fría y blanca, solo pude llorar, tenía un tubo en mi boca, las enfermeras se me acercaron, yo movía los pies y ellas decían: “¡eres un milagro!””, contó.

Hasta hace unas horas, la creadora de contenido Andrea Valdiri envió mensaje de recuperación a su amigo y colaborador Julián Cabrales.

¿Por qué el silencio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma ante accidente de Julián Cabrales?

Fue solo hasta ese momento que Andrea y su esposo decidieron hablar al respecto públicamente, pues, aunque acompañaron en la privacidad a su amigo y familia, en redes sociales aparentaban que seguían sus días como si nada hubiera pasado. “Dios te ama y nosotros también. Eres un milagro”, escribió la barranquillera de 31años, junto a una captura de pantalla de una videollamada que hizo con el joven en vísperas de Navidad.

Ante las críticas que seguían recibiendo los creadores de contenido por su silencio, el mismo Julián Cabrales decidió defender su posición. Durante una interacción con sus seguidores, varios de ellos cuestionaban el comportamiento previo de sus ‘jefes’. “¿Por qué Saruma ni Andrea dijeron nada de tu accidente?”, “Te dieron de alta super rápido”, “¿Qué va a pasar con Saruma? ¿vas a seguir trabajando con él?”, comentaban algunos.

“Por respeto conmigo y con mi familia, porque no se sabía qué había pasado, cómo iba a estar, la recuperación fue muy rápida, por bendición de Dios, o por un milagro, realmente no se sabe, pero me he recuperado muy rápido, no perdí ninguna movilidad ni nada y volveré cuando me recupere”, reveló Cabrales para confirmar que seguirá laborando en Vertical, la productora audiovisual del bumangués. “Por ahí en un mes puedo volver a viajar en avión y dicen que ya podré empezar a normalizar mis actividades por el trauma cráneo encefálico severo”, finalizó.