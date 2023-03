¿Andy Rivera tiene nueva novia? Ella es Valeria Duque con quien lo relacionan

La historia de amor de Lina Tejeiro y Andy Rivera por fin parece haber llegado a su fin. Aunque varias veces se rumoró que la pareja se estaría dando otra oportunidad en el amor, desde hace varias semanas no se ha vuelto a decir nada de ellos.

La actriz y el cantante fueron novios durante varios años. Foto: Instagram - Instagram

¿Valeria Duque es novia de Andy Rivera?

En las últimas horas, el artista de música urbana se ha convertido en tendencia porque en su cuenta de Instagram, donde tiene 5,8 millones de seguidores, publicó una foto que dejó a muchos sorprendidos.

En la imagen, se observa en la playa junto a una mujer con sus rostros muy pegados, como si se fueran a dar un beso. En la descripción del post, escribió: “no te sientas mal que ya no es ilegal”. Por supuesto, sus seguidores no dudaron en comentar y dejar sus opiniones. “Se parece a Lina”, “Juan Duque – Valeria Duque”, “Vale es lo más lindo y dulce que hay”, “esa sensación de tranquilidad al subir la foto y que ya no sea ilegal”, “ojala fuera la novia, se merece tener una mujer que sí lo ame y lo valore de verdad”, comentan los usuarios.

Sin embargo, solo se trata de una fotografía para promocionar su nueva canción Lío, en la que Valeria Duque es la modelo del video. El tema narra la historia de una mujer a la que quiere conquistar. “Ay, qué lío, yo pensando que todo eso es mío. Ay, Dios mío, perdóname si estoy muy convencido. No te sientas mal que ya no es ilegal… Yo estoy listo para darte serenata, yo te llevo flores y de eso se trata”, dice una parte de la canción.

¿Quién es Valeria Duque?

La mujer que aparece con Andy Rivera es una Comunicadora Social y Periodista que empezó en el mundo del modelaje cuando era una niña. A sus 15 años se dedicó de tiempo completo a esa faceta. A lo largo de su carrera, ha protagonizado videos musicales de artistas de la talla de Maluma, Pedro Capó, Kevin Roldán, Lucas Arnau, entre otros.

Valeria Duque también se ha desempeñado como empresaria. Durante la pandemia, creó su marca de ropa deportiva para mujeres inspirada en su pasión por le fitness. Además de eso, también creó unas gomitas para deportistas.