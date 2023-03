Video: Daniel Arenas celebró su cumpleaños y lo sorprendieron desde Colombia

Desde hace unas semanas, Daniel Arenas viene siendo tendencia en redes sociales tras los rumores de una supuesta ruptura con Daniela Álvarez. Para sus seguidores ha sido extraño que no volvieron a aparecer juntos en sus perfiles de Instagram, ni tampoco se volvieron a dedicar amorosos mensajes como solían hacerlo antes.

Daniel Arenas y Daniela Álvarez. Foto: Instagram - Instagram

Esta semana la barranquillera fue condecorada por el Congreso de Colombia por la labor que ha realizado desde su fundación, ayudando a muchas personas con discapacidad en el país. “Tengo el honor de imponer la orden del Congreso de Colombia, en el grado de caballero, a una gran líder, inspiradora, valiente, con un gran sentido social, guerrera de la vida y con un espíritu inquebrantable. Ella es Daniela Álvarez Vásquez”, dijo el senador Mauricio Gómez Amín. Para los cibernautas no pasó desapercibido el hecho que el actor santandereano no se manifestara a través de las redes felicitando a la expresentadora del Desafío The Box.

¿Quién sorprendió a Daniel Arenas en su cumpleaños?

Hoy, el actor Daniel Arenas está cumpliendo 44 años. Sus compañeros del programa Hoy Día, donde comparte set con Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, quisieron sorprenderlo en esta fecha tan especial.

En un video que fue compartido por la cuenta oficial del programa, se observa que le llevaron un ponqué y una serenata con un grupo vallenato. El artista se mostró muy emocionado por cumplir un año más de vida. “Mi mensaje de cumpleaños es que todos los días cumplamos sueños, no solo años. Y no sé si se diga cumplir, sino más bien, recorrer años de vida y hacerlo con mucha gallardía, amor, humildad y felicidad. Cumplamos todos los días en esta vida, todos los días son importantes, pero hoy es mi cumple y estoy feliz, me trajeron vallenato, no joda, de Colombia”, dijo eufóricamente.

En las imágenes, se observa a Daniel bailando muy contento junto con sus demás compañeros, mientras los músicos entonaban diferentes canciones. Hasta el momento, Daniela no le ha dedicado ningún mensaje de felicitaciones, avivando aún más los rumores de ruptura.

¿Cuál fue el deseo de Daniel Arenas por su cumpleaños?

Durante la emisión del programa, sus compañeros le preguntaron qué quería para este nuevo año de vida. Sobre eso, reveló: “en lugar de hacer un deseo yo agradezco, les juro por lo más sagrado que lo primero que hago al abrir los ojos es agradecer por estar vivo, por tener amor en mi vida, por tener salud mental y física, por tener amistades, por tener gente bonita en mi entorno que siempre me está aportando y haciendo crecer y ser mejor, por mi trabajo y por lo malo porque eso te hace crecer, pero sí deseo tener salud física y mental porque sin eso no podemos hacer nada más”.