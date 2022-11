¿Andy Rivera y Lina Tejeiro se escaparon juntos? Rumores encienden las redes

Desde que el artista antioqueño Juan Duque confirmó su ruptura con Lina Tejeiro, la actriz ha estado ausente de sus redes sociales, ni siquiera ha hecho publicaciones relacionadas con publicidad de algunas marcas, como acostumbra a hacerlo.

Se rumora, en redes sociales, que Lina Tejeiro se habría reconciliado con Andy Rivera tras su ruptura con Juan Duque. Foto: Instagram - Instagram

Por su parte, Duque sí se ha referido en varias oportunidades a la relación, aclarando que no fue por infidelidad que tomaron la decisión de tomar caminos separados, como se llegó a rumorar. Esa ruptura ha desencadenado una serie de reacciones por parte de los internautas, quienes han tenido opiniones divididas. Algunos afirman que Lina no ha podido olvidar a su ex, Andy Rivera, mientras que otros aseguran que Juan no estaba a su altura.

¿Por qué en redes afirman que Lina Tejeiro y Andy Rivera se reconciliaron?

La ausencia de Lina Tejeiro en Instagram se convirtió en tendencia, luego de que, al tiempo, su ex, Andy Rivera, también tuviera una repentina desaparición de esa red social. De ahí, que algunos internautas se han atrevido a especular que, supuestamente, estarían juntos y que estarían reiterando su amor.

El hijo de Johnny Rivera reapareció en las últimas horas, asegurando que no tenía conocimiento de nada de lo que había pasado con la actriz. “Lina también estuvo perdida”, “¿será que Andy se perdió con Lina...porque ella también ha estado muy perdida de las redes”, “cuente más bien usted, Lina volvió con usted y por eso terminó con Juan?”, son algunos de los mensajes que le han dejado sus seguidores.

A esas especulaciones, se suma una serie de mensajes, tipo indirectas, que Juan Duque ha posteado en su cuenta de Twitter, la misma red social donde solía dedicarse románticos mensajes a la actriz de La ley del corazón. “Aunque la mentira tenga patas, tarde o temprano cojea”, “escribí HOTLINE con ideas de panas entusados. Pero creo que la canción ya me identifica” y “esa es vieja ‘mai’ yo no nací ayer”, “tantas vueltas que da la vida y yo las quería dar contigo”, “si el otro es pirobo, allá ellos, mi esencia no cambia”, “qué vuelta no ser suficiente para alguien”. ha escrito el artista. Por ahora, solo se trataría de especulaciones por parte de los internautas, quienes están a la expectativa por conocer la versión de la actriz.

Juan Duque respondió a críticas por su ruptura con Lina Tejeiro

Dentro de las declaraciones que ha brindado el artista, dijo en una oportunidad. “Ojalá esto no manche mi carrera musical de tanto trabajo y con tanto empeño durante estos años, que le he metido mucho, que he hecho muchas cosas. No voy a dejar que esto empañe lo bonito que estamos haciendo”.

Cada vez que publica una fotografía en sus redes, o postea algún mensaje, recibe cientos de críticas por parte de sus seguidores. “Os dejaron por niñato. Parecéis de 14 (años)”, le dijo un internauta a lo que él respondió: “no estaban preparados pa’ tanto más bien”. A otro usuario que le escribió que todo había sido una estrategia, le contestó: “yo sé pa’ donde voy y no necesito polémicas, siempre las evité, porque pa’ eso trabajo y también te deseo éxitos con tu marca desde la cual me estás comentando”.