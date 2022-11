Video: Juan Duque fue visto con otra mujer, ¿se acabó la tusa por Lina Tejeiro?

Una de las relaciones más comentadas del mundo de la farándula en Colombia ha sido la de Lina Tejeiro y Juan Duque. Aunque fue muy corto el romance, en redes sociales no se ha dejado de hablar de ellos.

Juan Duque y Lina Tejeiro conformaban una de las parejas más comentadas de la farándula, pero el cantante confirmó su final. Foto: Instagram

Hace tan solo unas semanas estaban presumiendo su amor en sus redes, pero hace unos días, el artista de música urbana confirmó que terminaron, aunque se desconocen los motivos. El cantante aclaró únicamente que no rompieron por infidelidad, como se llegó a especular, y que fue una decisión de Lina que pidió que respetaran.

Juan ha estado muy activo en su cuenta de Instagram, por su parte, Lina no ha vuelto a aparecer, pese a que se caracterizaba por mantener al día a sus seguidores con sus rutinas diarias, incluso, la actriz solía realizar muy seguido las dinámicas de ‘preguntas y respuestas’, donde revelaba varios detalles de su vida.

¿Juan Duque ya olvidó a Lina Tejeiro?

A pocos días de haber confirmado la ruptura con la llanera, Juan Duque se dejó ver disfrutando de una fiesta, en lo que parece ser una discoteca. A los usuarios les llamó la atención que el artista estuviera con una mujer, aparentemente, muy cerquita y cariñoso.

Por ahora, se desconoce su identidad, lo cierto es que los comentarios en redes no se han hecho esperar. Algunos afirmaron que se trata de una actitud normal, mientras que otros dicen que podría ser, incluso, un nuevo amor y que ya habría olvidado a la actriz. “Tan rápido que se le fue el amor por Lina esos amores dan risa”, “¿no que estaba muy mal por la terminada?”, “hasta ahí le llegó el amor por Lina”, “ya no puede uno saludar a nadie porque ya está acaramelado”, “ahora nadie puede saludar”. El artista no se ha referido al respecto, aclarando si simplemente se trata de una gran amiga, o si, como dicen algunos seguidores, es algo más.

¿Juan Duque le envió indirectas a Lina Tejeiro?

Al parecer, el paisa se ha visto muy afectado por la ruptura con la también generadora de contenido. En sus redes publicó un video cantando uno de sus temas. Según dicen, los versos estarían dirigidos hacia ella. “Por ponerme de huevón me pagaron mal y yo pa’ cagarla tuve más de una oportunidad… ayer vi una historia que no quería ver justo con el pir#% que nada que ver. Esa es vieja ma’ yo no nací ayer, por tu culpa fue que me puse a beber, ahora me toca estar solo y el guaro borrando tu nombre, te juro yo no me enamoro, por chimbas así hay malos hombres”, dijo cantando.

